חושבים שאתם יכולים להחליף את מגישי כיכר השבת? זה הריאיון שאתם צריכים לראות | האם האם העם הטורקי שונא אותנו ומה האינטרס שלהם? | החזרת החלל הנוסף והמשלחת שתצא לארה"ב | האם זו הסיבה שהקיצונים הפסיקו להזיק לעבודות הרכבת הקלה? | למה נתניהו זעם וסרטוני רץ ברשת שיהממו אתכם (דבר ראשון)
בשבועות האחרונים נחשפו אזרחי ישראל לקרן עלומה בעולם הרודפת אחרי חיילי צה"ל המטיילים במדינות שונות בעולם ומגישות כנגדם תלונות בבתי המשפט המקומיים | מי אלה האנשים שמאחורי הקרן, ומי מממן אותה? | וגם: אלו כלים יש בידי ישראל להילחם בתופעה? | סקירה (מגזין, בעולם)