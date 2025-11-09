תוכנית 'דבר ראשון' היום (ראשון), בהגשתו של משה מנס ויוסי סרגובסקי מביאה לכם את החדשות המרכזיות של היום שהיה, ראיונות חשובים ופינות קבועות שאתם לא רוצים לפספס.

והיום בתוכנית פנחס אביבי שגריר ישראל לשעבר בטורקיה אתו דיברנו על האינטרסים של טורקיה ושל ישראל, למה רגפ טאיפ ארדואן תומך בחמס ועל המדינה המוסלמית שנכנסת להסכמי אברהם ומה החידוש בכך.

עוד התארח באולפן טל שבתאי מטאלנט מדיה אותו שאלנו אודות הבית ספר, מי הבוגרים, מה לומדים וגם כמה אחוזים מהסטודנטים נכנסים לעבודה בתחום. לכל מי שחושב על לעבוד בתחום, זה המקום!

ובכותרות היום:

הפרקליטה הצבאית לשעבר עלתה שוב לכותרות בעקבות מנת יתר של כדורי שינה, היא פונתה מאושפזת באיכילוב במצב יציב. הודתה בהדלפת סרטון שדה תימן, שוחררה ממעצר לכלא בית, כעת משטרה מבקשת להחיל מעצר בית גם בביה"ח + איסור יציאה מהארץ. בג"ץ ידון בזהות הגוף המפקח על החקירה.

חמאס מסר היום את גופתו של החלל הדר גולדין שנמצאה במנהרה ברפיח מזה 11 שנים. במקביל 20 שורדי שבי מהעסקה האחרונה יטוסו ב-18.11 לבית לבן לפגישה עם טראמפ + סעודת חג ההודיה ב-27.11, יחד עם משלחת של ~40 איש בהובלת וויטקוף.

- טורקיה הוציאה צווי מעצר נגד 37 בכירים ישראלים (נתניהו, זמיר, בן גביר ואחרים) על רצח עם ופשעי מלחמה. בישראל מגחכים; טורקיה רוצה להשקיע בשיקום עזה בלי להיות חלק מכוח צבאי.חרדים בירושלים

- עשרות מפגינים קיצוניים הורשעו בהפרות סדר נגד עבודות הרכבת הקלה 2022-2024, קנס 500 ₪ לכל אחד. הפרקליטות: "מסר ברור שפגיעה בסדר הציבורי לא לגיטימית".

- נתניהו זועם ומאיים לפרסם נוכחות שרים בישיבות, לנעול דלתות ולמנוע טיסות לחו"ל לנפקדים: "זו פשוט פראות!".ויראלי

ולסיום רץ ברשת עם מקבצי סרטוני "השגחה פרטית" – ניסי הצלה מטורפים, ניסור עצים שנגמר בנס, התאמות מדויקות מוזרות. "מי שלא מאמין – שיסביר איך זה בכלל הגיוני".