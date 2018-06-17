חושבים שאתם יכולים להחליף את מגישי כיכר השבת? זה הריאיון שאתם צריכים לראות | האם האם העם הטורקי שונא אותנו ומה האינטרס שלהם? | החזרת החלל הנוסף והמשלחת שתצא לארה"ב | האם זו הסיבה שהקיצונים הפסיקו להזיק לעבודות הרכבת הקלה? | למה נתניהו זעם וסרטוני רץ ברשת שיהממו אתכם (דבר ראשון)
מקרה מדהים ומרגש במיוחד התרחש לאחרונה בטקסס. כשמרגרט באומר, עברה ניתוח להוצאת עוברית מרחמה, לצורך הסרת גידול מסכן חיים שהתגלה בגופה, לאחר מכן היא הוחזרה לרחם על מנת לסיים את חודשי ההריון ואז.. נולדה מחדש (תינוקות, הריון ולידה)