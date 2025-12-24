כיכר השבת
ציר הרשע נגד עצמו

"נפגענו קשה מאוד": תיעוד מתוך הספינה הטורקית שהותקפה על ידי רוסיה

תיעוד דרמטי מהים השחור: רוסיה תקפה ברחפן את ספינת המשא הטורקית "VIVA" שהובילה מזון למצרים, יממה בלבד לאחר שיחת פוטין-ארדואן בה דרש האחרון להפסיק את הפגיעות בנמלים ובתשתיות (חדשות בעולם)

הספינה הטורקית סופגת פגיעה (צילום: רשתות חברתיות )

קייב מאשימה את מוסקבה בביצוע תקיפה מכוונת נגד כלי שיט אזרחי בלב הים השחור: הספינה הטורקית "VIVA", שהובילה מטען של שמן חמניות בדרכה למצרים, נפגעה מרחפן נפץ רוסי. לפי הודעת הצי האוקראיני, התקיפה בוצעה בעת שהספינה שהתה באזור הכלכלי הבלעדי של אוקראינה, בתוך "מסדרון התבואה" שאמור להבטיח מעבר בטוח למשלוחים חקלאיים חיוניים.

בתיעוד שפורסם מהזירה נראים מים ששוטפים את סיפון הספינה ושרידים של מה שנראה כמנוע רחפן. בהקלטות מתוך כלי השיט נשמעו רגעי הדרמה כאשר אחד מאנשי הצוות זעק בטורקית: "נפגענו קשה מאוד! נפגענו קשה מאוד!", בזמן שנשמעו אזעקות והוראות לצוות להיערך למצב חירום. על אף עוצמת הפגיעה, כל 11 אנשי הצוות, אזרחים טורקים, לא נפגעו, והספינה הצליחה להמשיך במסעה ליעדה.

האירוע נושא השלכות דיפלומטיות משמעותיות, שכן מדובר בספינה הטורקית השנייה שנפגעת בתוך יומיים בלבד. התקיפה התרחשה יממה בלבד לאחר פגישתם של נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, ונשיא רוסיה, . בפגישה דרש ארדואן להפסיק את הפגיעות בנמלים ובתשתיות.

נשיא אוקראינה, ולודימיר זלנסקי, הגיב בחריפות והגדיר את הפגיעה כ"מתקפה נגד ביטחון המזון העולמי" וכאתגר ישיר של רוסיה כלפי העולם כולו. זלנסקי הדגיש כי לספינות אלו אין כל קשר למאמץ המלחמתי והבטיח כי אוקראינה תפעל מול שותפותיה הבינלאומיות כדי לגבש תגובה נחרצת לתקרית.

בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

