אבאקאר אבאקארוב, פעיל דאגסטני ומי שהיה אויב מוצהר של ולדימיר פוטין, נמצא ללא רוח חיים בוילה שכורה באיסטנבול, טורקיה, שם התגורר בגלות. אבאקארוב, בן 49, היה מבוקש פדרלי ברוסיה מאז 14 בנובמבר 2023, לאחר שהרשויות קישרו אותו למהומות שפרצו בבירת דאגסטן.

גופתו של אבאקארוב נמצאה על ידי מנקה בוילה השכורה. דווח כי הוא חי תחת שם בדוי בניסיון לחמוק מ"רוצחים שכירים רוסים". על פי הדיווחים, סיבת המוות הייתה "פצעי דקירה מרובים". אבאקארוב דווח כנעדר במשך יותר משבוע לפני גילוי גופתו. הרשויות הטורקיות פתחו בחקירה בנוגע למקרה, אך טרם הגיבו רשמית על הממצאים.

אבאקארוב, שתואר גם כאיסלאמיסט דאגסטני, היה מבוקש על ידי שירות הביטחון הרוסי FSB בחשד למעורבותו בפעילות אנטי-פוטין ובהסתה למהומות אנטי-קרמלין באזור דאגסטן. הוא נודע ברוסיה כמנהל של ערוץ הטלגרם האנטי-קרמליני "Morning Dagestan".

הרשויות ברוסיה קישרו את אבאקארוב ישירות לאירועי אוקטובר 2023, אז התחולל מרד אלים ואנטישמי בשדה התעופה במחצ'קלה, בירת דאגסטן. המון זועם הגיע לשדה התעופה כשהוא נשבע לצוד ולהרוג יהודים שהגיעו בטיסה מתל אביב. יותר מ-20 אנשים נפצעו במהלך העימותים, כולל תשעה קציני משטרה.

באותה תקופה, האשים השליט הרוסי ולדימיר פוטין כי "האירועים במחצ'קלה הונעו, בין היתר באמצעות רשתות חברתיות, חלקית משטח אוקראינה, על ידי סוכנויות הביון המערביות". רוסיה ראתה באבאקארוב דמות המקושרת למקרה זה, וקישרה אותו לחבר הפרלמנט הרוסי לשעבר איליה פונומארב, אזרח אוקראיני כיום, שהואשם אף הוא במוסקבה שלא בפניו.

מקרה המוות המסתורי של אבאקארוב בטורקיה מגיע באותו שבוע שבו המשטרה הצרפתית עצרה חוליית חיסול חשודה של פוטין, בחשד שתכננה להתנקש בולדימיר אוסצ'קין, פעיל זכויות אדם גולה נוסף, שגם הוא במקור מאזור דאגסטן. החוליה שנתפסה ליד ביאריץ כללה שלושה חשודים שהגיעו מאותו אזור רוסי.