כפי שדיווחנו אמש (ראשון) בהרחבה, בשעות הבוקר של יום ראשון, בשעה 9:30, התרחש אחד ממקרי השוד הנועזים ביותר בתולדות מוזיאון הלובר בפריז.

ארבעה שודדים חדרו אל גלריית אפולון, אחד האולמות המפוארים במוזיאון, שבו שמורים התכשיטים ההיסטוריים של נפוליאון ושל נשותיו. באמצעות מנוף קטן ודוושה חשמלית פרצו הפורצים במהירות לתיבות התצוגה, שבירה קצרה עם דיסקית חיתוך הספיקה להם להוציא שמונה תכשיטים יוקרתיים, שכולם מוגדרים כ"פריטים בעלי ערך היסטורי שאי אפשר להעריך בכסף", כך לפי הודעת משרד התרבות הצרפתי. בין הפריטים שנגנבו נמנים: דיאדמה של הקיסרית אוג'ני.

עגילי אמרלד מהסט של מארי-לואיז.

שרשרת ספיר של המלכה מארי-עמליה, וכן מספר סיכות ותכשיטים נוספים, כולם חלק מאוסף ייחודי שהשתייך למשפחת הקיסרות הצרפתית במאה ה-19.

( צילום: מוזיאון הלובר )

מדובר בתכשיטים אשר עשויים מאלפי אבנים יקרות – יהלומים, ספירים, אמרלדים, פנינים – ומשקלם הכולל של הזהב שבו הם עשויים מגיע לכ-465 קרטים. ההיסטוריון פייר ברנדה, ראש מחלקת המורשת בקרן נפוליאון, הבהיר כי "אלה לא רק תכשיטים, זו ההיסטוריה של צרפת שנגנבה", והוסיף כי הפריטים מייצגים "את שיא הצרפתיות בעולם".

המומחים בתחום אומרים כי כל פריט מזוהה באופן מלא, ולכן אינו ניתן למכירה במצבו המקורי. האפשרות היחידה לממש את ערכם הכספי תהיה לפרק כל אבן יקרה ולמכור אותה בנפרד, מהלך מורכב שדורש ידע, זמן ומעורבות של מספר גורמים – והדבר מפחית משמעותית את הערך הכולל של התכשיטים. אולם, התרחיש המציאותי ביותר בו ינסו הגנבים לפרק אחת אחת את האבנים היקרות, הוא גם תרחיש הבלהות של ממשלת צרפת. המשמעות: התכשיטים ההיסטוריים לעולם לא ישובו להיות במצבם המקורי.

בית המכירות דראווט ציין כי ניסיון לפרק את התכשיטים יהיה "מאוד קשה", וכי הפורצים ככל הנראה לא לקחו בחשבון את המורכבות של פירוק התכשיטים למכירה. עם זאת, מומחים בצרפת אומרים כי ההתנהלות של השודדים הוכיחה כי מדובר ב"אנשי מקצוע", לא מן הנמנע גם מעורבות של מדינה זרה.

לפי משרד התרבות הצרפתי, ארבעה חשודים נחשדים במעורבות בשוד, והמשטרה מנסה לאתרם במהרה כדי למנוע נזק נוסף לפריטים. הנשיא עמנואל מקרון הבטיח כי "כל האמצעים מיושמים, בכל מקום, כדי להחזיר את היצירות ולהעמיד את האחראים לדין", והוסיף כי החקירה מנוהלת תחת פיקוח ישיר של פרקליטות פריז.

ההשפעה התרבותית של השוד מורגשת לא רק בציבור הצרפתי אלא ברחבי העולם, שכן תכשיטי הנפוליאון והקיסריות מהווים חלק בלתי נפרד מהמורשת ההיסטורית של צרפת. לא ברור עדיין מה יהיה גורל התכשיטים אם לא יתגלו, אך המומחים מזהירים כי אם יפורקו למכירה, רוב הערך התרבותי וההיסטורי שלהם יאבד לנצח.

הבוקר, הודיע מוזיאון הלובר על פתיחה בשעה 9:00 עם הגבלת גישה לחלק מהגלריות, אולם לאחר כחצי שעה יצאה ההודעה שהמוזיאון יישאר סגור לכל היום.

בשעה זו, כוחות הביטחון ממשיכים לאבטח את שאר האוספים, כאשר ההערכה היא שהחקירה תימשך זמן רב, עד שיתאפשר לשחזר את השודדים ולהחזיר את הפריטים למקום שמגיע להם – גלריית אפולון, הסמל של עושר והיסטוריה צרפתית.