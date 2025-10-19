כיכר השבת
דרמה בפריז: מוזיאון הלובר נפרץ ונשדד - זה האוצר היקר שנגנב

מוזיאון הלובר, המפורסם ביותר בעולם, נשדד הבוקר על ידי שלושה גנבים על קטנוע, כך הודיעה משטרת פריז | תכשיטי יוקרה מלכותיים יקרי ערך נשדדו מהמוזיאון, המשטרה פתחה במרדף אחר שלוש השודדים - בשלב זה הם טרם אותרו 

מוזיאון הלובר, אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

הבוקר (ראשון), הפך מוזיאון הלובר בפריז לזירת שוד, כאשר שלושה גנבים הצליחו לפרוץ לאחת מהגלריות היוקרתיות ביותר בעולם ולצאת ממנה עם תשעה פריטים נדירים מתכשיטי נפוליאון והקיסרית.

המוזיאון נסגר מיד לאחר האירוע, והמשטרה הצרפתית פתחה במצוד רחב-היקף אחר השודדים שנמלטו על גבי קטנוע TMax לעבר כביש A6.

לפי נתוני החקירה הראשונים, השודדים, שפעלו כשהם חבושים במסכות שחורות, נכנסו למבנה מצידו הדרומי, באזור שבו מתנהלים בימים אלו עבודות שיפוץ. הם ניצלו פיר טכנאי כדי להגיע ישירות לגלריה של אפולון, אחת מאולמות התצוגה המפוארים בלובר. לאחר ששברו את שמשות הוויטרינות, שניים מהם חדרו פנימה בעוד שותפם השלישי נותר בחוץ לאבטח את המילוט. בתוך דקות ספורות אספו התכשיטים המוצגים – ביניהם שרשרת, דיאדמה וסיכות יקרות ערך – ונעלמו.

מקור במוזיאון מסר כי "היהלום המפורסם רז'אן, שמשקלו מעל 140 קראט, לא נגנב", אך היקף הנזק הכלכלי עדיין לא הוערך. השרשרת היוקרתית והתכשיטים האחרים הוצגו בוויטרינות היסטוריות תחת הכותרת "נפוליאון וריבוני צרפת".

השרה לתרבות מסרה כי אין נפגעים בגוף, אך הדגישה כי מדובר ב"פגיעה חמורה באוצר תרבותי מהמדרגה הראשונה". עדי ראייה סיפרו על רגעים של בהלה במתחם: אחת המבקרות, קייסי, ששהתה מחוץ לפירמידת הזכוכית, תיארה כי "שוטרים רצו סביב הפירמידה וניסו להיכנס דרך הדלתות הצדדיות, אבל הן היו נעולות. בפנים אנשים ניסו לשבור את הזכוכית כדי לברוח".

על פי הערכות גורמי חקירה, ייתכן שהגנבים ימיסו את התכשיטים כדי למכור את הזהב, בדומה לשוד שאירע לפני חודש במוזיאון להיסטוריה של הטבע בפריז, שם נעלמו גושי זהב יקרי ערך.

הלובר, שמארח מדי שנה יותר מתשעה מיליון מבקרים ונחשב למוזיאון היוקרתי ביותר בעולם, הודיע ברשת X כי יישאר סגור היום "מסיבות חריגות". מדובר במכה קשה במיוחד לגלריה של אפולון – אולם שנפתח מחדש ב-2020 לאחר שיפוץ ממושך, ומכיל את אחד האוספים היקרים ביותר של אמנות צרפתית מהמאה ה-19.

שר הפנים לורן נונייז צפוי למסור בצהריים הצהרה רשמית ולהציג את המידע הראשוני שנאסף, בעוד יחידות משטרה מיוחדות ממשיכות לסרוק את אזור סן-ז'רמן והכבישים היוצאים מפריז בניסיון לאתר את השודדים ותכשיטי המלכות שנעלמו.

2
אל תספרו לי שאלה היו מהגרים מוסלמים....
יהודה
1
איזה כייף לשמוע את זה משמח אותי הכה תכה את צרפת אגב זה די בטוח המוסלמים שלהם. תמשיכו לטפח את האיסלם הקיצוני שבלוע יבלע אתכם ונאמר אמן
ביבי

