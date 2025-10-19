סגן נשיא ארצות הברית, ג'יי.די ואנס, והגברת השנייה אושה ואנס, השתתפו ביום שבת, 18 באוקטובר 2025, בחגיגות 250 שנה לחיל הנחתים (מארינס) בבסיס קמפ פנדלטון, קליפורניה.

האירוע, שכותרתו הייתה "מהים לחוף: סקירת כוח אמפיבי", כלל הפגנת כוח צבאית מסיבית ונדירה, שנועדה לחגוג את מורשת השירות והמוכנות של החיל. תצוגת הכוח הצבאית הייתה כה גדולה, עד כי רשויות קליפורניה נאלצו לסגור את כביש בין-מדינתי 5 (I-5), הנחשב לאחד הקטעים העמוסים ביותר באומה ולעורק הראשי של דרום קליפורניה.

ליבת החגיגות הייתה הדגמה חיה של הסתערות אמפיבית מדומה על חוף הים, מעט צפונית לסן דייגו. בתרגיל הדרמטי נטלו חלק 1,300 נחתים ו-4,000 מלחים, והוא נערך תחת שמש בוהקת. הכוחות הגיעו לחוף באמצעות צניחה, כצוותים תת-ימיים ועל גבי כלי נחיתה אמפיביים. התצוגה כללה שימוש בכלי שיט, מטוסי קרב משמיעי צווחות וכלי טיס נוספים, וכן ירי חי של פגזי הוביצר בקוטר 155 מילימטר.

ואנס, שהינו בעצמו נחת לשעבר (ששירת כקצין יחסי ציבור בעיראק), ושר ההגנה פיט הגסת' שיבחו את התצוגה ואת החיילים שנאספו. ואנס מסר "דברי עידוד" לחיל הנחתים במה שתואר כ"מכתב אהבה כנה" לחיל. הם שיבחו את הכוחות על שמירת הסטנדרטים, שלטענתם נפגעו במסגרת הדרישה לגיוון בממשלים קודמים.

בנאומו בפני אלפי החיילים, ואנס נמנע מלהתייחס להפגנות "אין מלכים" (No Kings) שנערכו ברחבי המדינה באותו היום, כולל הפגנה שמשכה עשרות אלפים לסן דייגו הסמוכה. במקום זאת, הוא בחר להתמקד במסרים פוליטיים, כאשר תקף את הדמוקרטים בקונגרס על רקע שיתוק הממשל וכן מתח ביקורת על יוזמות גיוון.

"כאשר פקידים מנסים להעביר את המיקוד למנדטים של מכסות גיוון... כאשר הם מנסים להחדיר פוליטיקה מפלגתית לצבא האמריקאי, הם מעכבים את יכולתו של חיל הנחתים לעשות את עבודתו הטובה ביותר", אמר ואנס. הוא הוסיף כי "זו הסיבה ששר ההגנה, ונשיא ארצות הברית, עמדו כל כך בתקיפות נגד השטויות האלה".

ואנס גם ציין כי הוא נאלץ "להיות קצת פוליטי" משום שדמוקרטים בקונגרס "כנראה רוצים להמשיך את שיתוק הממשל, למרות שמשמעות הדבר היא שרבים מכם לא יקבלו את משכורתכם". הוא הזכיר לחיילים כי הנשיא דונלד טראמפ מצא דרך להבטיח, לפחות זמנית, שהם יקבלו את שכרם במהלך השבתת הממשל.