שני עולמות במדים: הקידום המפתיע של קצינה קנייתית בצבא ארה"ב שהפך לשיחה עולמית

סילביה ג'מוטאי, ילידת קניה, עשתה היסטוריה בצבא ארה"ב – אך דווקא התמונה מטקס הקידום, שבה שילבה מדים אמריקאיים עם לבוש מסורתי, היא זו שהפכה לרגע שכולם מדברים עליו (חדשות בעולם)

יודעים לכבד - הקצין האינדיאני וסגנית האלופה מקנייה (צילום: צבא ארה"ב)

סיפור מרתק של שירות, וזהות תרבותית בצבא ארצות הברית הגיע לכותרות השבוע, עם קידומה של סילביה ג'מוטאי, ילידת קניה, לדרגת סגן אלוף (O-5). ג'מוטאי, קצינה שנולדה בקופסייה שבמחוז בארינגו, נחשבת כעת לקצינה הקנייתית הבכירה ביותר המשרתת בצבא ארה"ב.

טקס הקידום הרשמי התקיים בסוף החודש, בפורט לי, וירג'יניה, בנוכחות משפחה וחברים שהגיעו מקניה ומכל רחבי ארה"ב. הדרמה התרבותית והחזותית של האירוע התמקדה בתמונה יוצאת הדופן של ג'מוטאי.

היא הצטלמה במדי צבא ארה"ב, מעוטרת במקביל בלבוש המסורתי המלא של שבט קלנג'ין קידום זה שם אותה בשורה אחת עם קציני שטח בכירים, המפקדים לרוב על גדודים המונים 300 עד 1,000 חיילים.

המחווה התרבותית הפומבית של ג'מוטאי משקפת את הכבוד ההולך וגובר שמפגין צבא ארה"ב כלפי מנהגים ומוסרות אתניים רבים. דוגמה בולטת לכך היא המקרה של רב סרן פטריק סורנסן.

סורנסן, קצין יליד אמריקה מ"השבטים המאוחדים של גראנד רונד", (שבטים אינדיאנים) זכה לפטור דתי מיוחד שאפשר לו ללבוש נוצות נשר מסורתיות בשיערו יחד עם המדים הרשמיים. סורנסן הסביר כי חמש הנוצות שהוא עונד הן מנחת כבוד לחיילים שנפלו.

סורנסן הדגיש כי הנוצות, המייצגות את הנופלים, נלבשות "בראש ובראשונה" כדי לכבד את הלוחמים, ומבחינתו, "לזכור ולכבד אחרים חשוב יותר מההישגים שלנו שאנחנו עונדים על החזה".

