מועמד השמאל והערבים לראשות עיריית ניו יורק, זוהרן ממדאני, עורר סערה לאחר שהצטלם כשהוא מחייך וידו שלובה בידו של האימאם סיראג' ווחאג' – דמות מוסלמית מוכרת ששמה נקשר בעבר לטרור ולקריאות לג'יהאד נגד ניו יורק.

ווחאג', בן 75, היה מסומן בידי התביעה הפדרלית כשותף שלא הועמד לדין בפיגוע במרכז הסחר העולמי ב-1993, שבו נהרגו שישה בני אדם. למרות זאת, מנדאני שיבח אותו בפוסט ברשת X כ"עמוד תווך של קהילת בדפורד-סטייבסנט זה כמעט חמישים שנה" והגדיר את המפגש עמו כ"שבת יפה". לצידם נראה בתמונה גם חבר המועצה יוסף סלאם ממנהטן, אחד מחברי "הסנטרל פארק פייב".

האימאם ווחאג', העומד בראש ארגון Muslim Alliance in North America, הכחיש לאורך השנים קשר לטרור, אך עדותו במשפטיהם של אנשי כת ה"עיוור" השייח עומר עבד אל־רחמן, whom הוא תיאר כ"חכם מכובד", והטפותיו בעבר למאבק מוסלמי בניו יורק – מעוררות שוב עניין ציבורי.

בדרשה מתחילת שנות האלפיים נשמע אומר: "אני מתפלל שיום אחד יברך אותנו אללה ונקים צבא של עשרת אלפים גברים... אל תיקחו נשק, רק צעדו ברחובות ניו יורק עד שכל העיר לא תוכל לישון". לפי מסמך מודיעין שצוטט בידי "ניו יורק פוסט", הוסיף האימאם כי מדובר ב"ג'יהאד ללא רובים".

לוחמים בשרידי הפיגוע במגדלי התאומים בשנת 1993 נראו אז מחפשים עדויות לחומרי נפץ בחניון התת-קרקעי, ובאותו תיק הוזכר ווחאג' כמי שנתן רוח גבית אידאולוגית למתכנני המתקפה.

מועמד הרפובליקנים לראשות העיר, קרטיס סליווה, אמר בתגובה כי "עצם עמידתו של ממדאני לצד האיש הזה פוסלת אותו מהתפקיד.

"ניו יורק זקוקה למנהיג שיגן עליה מטרוריסטים, לא למי שמחבק אותם", הוא הוסיף. גם מושל ניו יורק לשעבר, אנדרו קואומו, המתמודד כעת כעצמאי לראשות העיר, גינה בחריפות את התמונה.

"הוא עומד בגאווה לצד אדם שהיה מעורב בפיגוע שהרג ניו יורקים" אמר קואומו. "כשאנשים מראים לך מי הם, תאמין להם – וזוהרן, תוריד את החיוך מהפנים".

האימאם ווחאג' היה מעורב בעבר בפרשה משפחתית קשה, כאשר שלושה מילדיו נעצרו בניו מקסיקו לאחר שנחשפו מחזיקים באחד עשר ילדים בתנאים מחפירים במתחם עשוי אשפה. על פי כתב האישום, בנו ניסה לאמן קטינים להילחם ב"בלתי מאמינים" באמצעות אימוני ירי. דיווח מודיעיני טען כי האידיאולוגיה של התא המשפחתי עוצבה בידי האב, אך ווחאג' טען שהוא עצמו זה שהזעיק את המשטרה נגד ילדיו. הם נידונו למאסר עולם בשנה שעברה.

לפי אותו דוח מודיעין, ווחאג' נחשב גם למנטור של הפעילה המוסלמית לינדה סרסור – אחת ממובילות תנועת השמאל הפרו-פלסטינית בארצות הברית, המשמשת גם יועצת לממדאני במסע הבחירות שלו. קשר זה מחזק, לפי המסמך, את טענת גורמי הביטחון כי "המסלול הפוליטי של ממדאני נבנה על ידי בריתות עם בעלי עבר קיצוני ומהווה סיכון ישיר לביטחון העיר ניו יורק ולארה"ב".

הסערה התעצמה לאחר שהידיעה פורסמה, וסגן הנשיא ג'יי.די. ואנס תקף את ממדאני בפוסט חריף: "הבנתי שהדמוקרטים מתנגדים לאלימות פוליטית, אז אני מצפה מהם לגנות פה אחד מועמד שמתחבק עם שותף שלא הואשם בפיגוע טרור שבו נהרגו שישה ניו יורקרים". ממדאני עצמו לא מסר תגובה.