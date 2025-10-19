כיכר השבת
נתפס מי שעקץ עשרות אנשים ומכר להם כרטיס פיקטיבי לניו יורק בחגי תשרי | צפו

תושב עפולה נתפס בחשד שמכר עשרות כרטיסי טיסה פיקטיביים לארצות הברית בחגי תשרי - אז הביקוש בשיא | המשטרה הצליחה לתפוס אותו בביתו | כך הוא פעל וכך הוא נתפס (חדשות בארץ)

תפיסת החשוד | צפו (צילום: דוברות המשטרה)

תושב עפולה בן 41, שהצליח לעבוד על אנשים ולמכור להם כרטיסי טיסה פיקטיביים לחגי תשרי לניו יורק, נתפס היום (ראשון) על ידי המחוז הצפוני במשטרה.

עשרות אזרחים מכל הארץ, התלוננו בזמן האחרון במשטרה, על כך שהם רכשו כרטיסי טיסה לניו יורק לרגל חגי תשרי דרך תושב עפולה בן 41 אך לא קיבלו תמורה לכספם, יצוין, כי חלק ניכר מהמתלוננים משתייכים למגזר החסידי-חרדי, שרצו לעשות את חגי תשרי בצל רבם.

בחלק מהמקרים נתקעו הנוסעים באתונה בקונקשיין וגילו כי כרטיס ההמשך מזוייף, במקרים אחרים גילו בשדה התעופה כי אין כרטיס על שמם ובמקרים נוספים נתקעו בניו יורק ללא טיסת חזור לארץ.

במהלך החקירה הראשונית הגיעו חוקרי המחוז הצפוני ל-69 קורבנות שונים שרכשו את הכרטיסים באלפי שקלים וסך כל מקרי העוקץ נעמדים בסכום של מעל 400 אלף ש"ח.

הבוקר, עם הפיכת החקירה לגלויה, פשטו שוטרי המחוז הצפוני על ביתו של החשוד, ביצעו את מעצרו ובהמשך היום הוא יובא בפני בית משפט השלום בנוף הגליל בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו.

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל פועלת במגוון דרכים גם במישור הגלוי וגם במישור הסמוי כנגד עברייני רכוש ומשתמשת בכל האמצעים הטכנולוגים העומדים לרשותה בדגש על עבירות רכוש בהם אדם עשוי למצוא עצמו נופל כלכלית בן לילה, לצד זאת קשה מאד להחזיר את הגלגל לאחור לאחר מקרים מסוג זה ואנו קוראים לציבור להיות ערניים במסירת פרטים מזהים והעברת כספים לגורמים שאינם רשמיים".

2
פריירים לא מתים הם רק מתחלפים. האמנתה למישהו שמוכר כרטיס בזול? אתה פרייר.
יורם
1
זה בגלל לימודי ליבה ואני לא מתריס, באמת יש משהו בתמימות הזו שהוא לא טוב וגם לענ"ד לא יהודי
יוסי כהן

