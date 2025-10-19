במהלך שהותו בשבי בעזה, שנתיים בדיוק, ביקש איתן מור משוביו שילמדו אותו ערבית. כיום הוא קורא ומדבר ערבית עזתית ברמה גבוהה ביותר. כך חשף אביו ד"ר צביקה מור, שהבוקר (ראשון) הוסיף עוד פרטים על המעצר של בנו.

בריאיון לכאן חדשות סיפר מור, "איתן מספר כל הזמן על תקופת השבי ועל מה שהוא נאלץ לעבור שבגין כך הוא רזה, חלש וחיוור. איתן סיפר גם שהוא נפגש עם מח"ט העיר עזה של חמאס".

"בשלושת הימים הראשונים שהוא היה בעזה", סיפר האבא צביקה, "הוא היה קשור עם ידיים מאחורי הגב ובשנה הראשונה בשבי הוחזק לבד לגמרי. הוא הועבר בין כ-40 מקומות מסתור בשנתיים האחרונות, כולם בעיר עזה - מעל ומתחת לקרקע".

האבא סיפר על התזונה של בנו במהלך השבי: "הוא עבר תקופות של רעב קשה, קיבל רק מספר כפות אורז ביום. איתן ראה עזתים רוצחים אחד את השני כדי להשיג אורז או פיתה, גם למחבלים שהחזיקו בו היה מעט אוכל".

"פעם אחת", סיפר האבא: "הוא הצליח לגנוב פיתה - ואז המחבל שהחזיק בו היכה אותו. מי שהצילה אותו הייתה אשתו של המחבל, שצרחה על בעלה שיפסיק".

אביו של איתן חשף כי בנו פגש בשבי את עז א-דין חדאד, מח"ט העיר עזה בחמאס - ואחרוני בכירי ארגון הטרור בעזה: "הוא סיפר שמדובר באדם שקול שאפשר לדבר איתו, והקפיד על יחס טוב לחטופים. לפעמים הוא גם איים על שאר המחבלים שאם יקרה משהו לאיתן - הוא יהרוג אותם".

בריאיון בשבוע שעבר בחדשות 12 סיפר האב כי בנו ביקש מאחד ממחבלי חמאס שילמד אותו את האותיות בערבית, ולאט לאט החל ללמוד אותיות ומילים בערבית - מתוך השיחות של המחבלים, מרשת אל ג'זירה שלעיתים הייתה מופעלת לידו ועוד.

"הוא לקח את זה כאתגר", סיפר האבא, "ואנחנו ממש נטרפים מהרמה שלו בערבית. הוא כותב בערבית כמו שאני כותב בעברית. הוא גם קורא ספרים ועיתונים בערבית".

עוד חשף האב כי במהלך תקופת השבי בישל איתן ארוחות לשוביו, וגם לימד את המחבלים לבשל מאכלים. לפני שנחטף עבד בתחום הקולינרי וידע לבשל.

איתן הוחזק בעיר עזה, כך סיפר האבא. על שחרורו מעזה שמע ארבעה ימים לפני הושענא רבה. כשאמרו לו שיש עסקה לא מיהר להאמין. היו פעמים לאורך השנים שבהם אמרו שישנה עסקה והדברים התבררו כעורבא פרח.

מור הבין שהפעם זה אחרת, ושהוא באמת עומד להשתחרר, רק כאשר אפשרו להם להתארגן ולהסתפר ולהתקלח, וכן העניקו להם בגדים טובים יותר ממה שהיה להם עד אז.

האבא גם סיפר לעמליה דואק בחדשות 12 על המפגש של בנו עם מנהיג חמאס, עז א-דין אל חדאד. לדבריו, לדבריו אל חדאד שוחח עם השובה של איתן ודיבר עמו על החטוף הישראלי.

השובה סיפר לאל חדאד כי אביו של איתן אינו מעוניין בו, כי איננו יוצא להפגנות, ואל חדאד השיב לו שהאב כן מעוניין בבנו אולם יש לו דרך אחרת כדי לפעול שבנו ישוחרר. ואז אמר שאת איתן צריך להוציא ראשון כי האבא לא עוזר לנו ולא משרת את המטרות שלנו.