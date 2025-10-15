דיצה אור, אמו של שורד השבי אבינתן אור, חשפה היום (רביעי) פרטים נוספים על ניסיון הבריחה של בנה מהשבי - ניסיון שכשל, ובעקבותיו הושתו על החטוף הישראלי עונשים כבדים.
לדבריה, בריאיון שהעניקה לישראל היום, זה קרה לפני יותר משנה, כשהייתה לחימה באזור שבו שהה בנה. "הייתה הפצצה, התחילו לקרוס חלקים במנהרה ונהיה בלאגן", סיפרה האם. "אז הוא ניצל את זה שאנשים נדחסו והתחילו לרוץ וניסה לברוח".
אבינתן כמעט הצליח. הראש שלו כבר היה מחוץ למנהרה. אבל ברגע האחרון מחבל תפס אותו ואחז ברגליו מלמטה.
בשיחתו עם ראש הממשלה אתמול, סיפר על כך אבינתן. כשנתניהו שמע זאת הגיב: "טוב שלא הצלחת (לברוח. ד"ה), כי להגיע בתנאים כאלו לכוחות צה"ל זה מאוד קשה". כזכור, היו חטופים שהצליחו לברוח אולם למרבה הצער נורו על ידי כוחות צה"ל.
כזכור, וכפי שדווח בכיכר השבת אתמול, בעקבות ניסיון הבריחה הושם אבינתן בצינוק לאחר מכן, ובנוסף קשרו אותו כעונש בשלשלאות של ברזל, כדי שלא יוכל לברוח.
בכל תקופת השבי, שנתיים בדיוק, שהה אבינתן לבדו ולא פגש כל חטופים נוספים. הבידוד היה מוחלט. הוא חי בתנאים פיזיים ונפשיים קשים. ברוב הזמן הוחזק במתקנים שונים במרכז רצועת עזה.
אחרי שהגיע לישראל, ביקש אור להיפגש עם נועה ארגמני. זו הייתה השיחה הראשונה בין השניים לאחר שנחטפו. הוא גם שמע ממנה אז על מבצע החילוץ שלה.
