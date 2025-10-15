דיצה אור, אמו של שורד השבי אבינתן אור, חשפה היום (רביעי) פרטים נוספים על ניסיון הבריחה של בנה מהשבי - ניסיון שכשל, ובעקבותיו הושתו על החטוף הישראלי עונשים כבדים.

לדבריה, בריאיון שהעניקה לישראל היום, זה קרה לפני יותר משנה, כשהייתה לחימה באזור שבו שהה בנה. "הייתה הפצצה, התחילו לקרוס חלקים במנהרה ונהיה בלאגן", סיפרה האם. "אז הוא ניצל את זה שאנשים נדחסו והתחילו לרוץ וניסה לברוח".

אבינתן כמעט הצליח. הראש שלו כבר היה מחוץ למנהרה. אבל ברגע האחרון מחבל תפס אותו ואחז ברגליו מלמטה.

בשיחתו עם ראש הממשלה אתמול, סיפר על כך אבינתן. כשנתניהו שמע זאת הגיב: "טוב שלא הצלחת (לברוח. ד"ה), כי להגיע בתנאים כאלו לכוחות צה"ל זה מאוד קשה". כזכור, היו חטופים שהצליחו לברוח אולם למרבה הצער נורו על ידי כוחות צה"ל.