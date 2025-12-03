החל תהליך מסירת החלל החטוף | הצלב האדום קיבל לידיו את הגופה

ברשת אל ג'זירה וברשתות נוספות, מדווחים בשעה זו (רביעי) כי הג'יאהד האסלאמי מעביר לידי הצלב האדום את גופת החלל החטוף שנמצאה בצפון רצועת עזה.
בזרוע הצבאית של חמאס עדכנו מוקדם יותר היום: "נמסור לישראל חטוף חלל אחד בשעה 17:00".
ממשרד ראש הממשלה נמסר: "ישראל נערכת לקבל בשעות הקרובות מהצלב האדום את ארונו של חלל חטוף שאותר היום בסריקות בצפון רצועת עזה. החלל יועבר לבדיקה במכון הלאומי לרפואה משפטית. מערך השו"ן נמצא בקשר רצוף עם משפחותיהם של שני החטופים החללים".
עוד נמסר: "הודעות רשמיות יוצאות על ידי משרד רה״מ באמצעות מתאם השו״נ. אנו שבים ומבקשים שלא להפיץ מידע שאינו מוסמך".
0 תגובות