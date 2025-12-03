החל תהליך מסירת החלל החטוף | הצלב האדום קיבל לידיו את הגופה

חמאס בהצגה של 'איתור גופות' ( צילום: רשתות פלסטיניות )

ברשת אל ג'זירה וברשתות נוספות, מדווחים בשעה זו (רביעי) כי הג'יאהד האסלאמי מעביר לידי הצלב האדום את גופת החלל החטוף שנמצאה בצפון רצועת עזה.

