רום ברסלבסקי אחרי שחרורו ( צילום: דובר צה"ל )

עדויות חדשות ומטלטלות על מה שעבר על רום ברסלבסקי בשבי בעזה - נחשפות לאחר שחרורו בתחילת השבוע. אמו תמי שיתפה היום (רביעי) בדברים אחדים ששמעה ממנו.

לדבריה, השובים רצו שרום יתאסלם והבטיחו לו שאם יתאסלם יפצו אותו ביותר אוכל ומתנות קטנות. הוא לא התרשם והשיב שהוא יהודי חזק. עוד סיפרה האם, בריאיון לכאן חדשות, כי בין החודשים אפריל ליולי חווה בנה התעללות קשה יותר, וקיבל מכות כמה פעמים ביום עם שוט ועם "דברים שאמנע מלהגיד". רום ספג את הזוועות וסיפר כי ידע כל הזמן שיגיע רגע שבו זה ייגמר. "הוא מספר דברים מזעזעים והלב שלי יוצא אליו, אני יכולה רק לחבק אותו", אמרה האם. במהלך סיור: עשרות אזרחים ניסו להתיישב בסוריה ונבלמו על ידי צה"ל יוני גבאי | 20:49 הוא הוחזק בעזה על ידי הג'יאהד האסלאמי. היה שלב שאזקו אותו בידיו וברגליו ונתנו לו לאכול פיתה יבשה בערב.

רגעי האיחוד שלו עם משפחתו ( צילום: אבירם חסון, לע"מ )

האם סיפרה שהיה רגע שבו בנה אמר לעצמו, באותה תקופה, שהוא חייב לעשות משהו ולא להישאר שם - ועשה מעשה. הוא הצליח להשתחרר מהאזיקים, לקח בגדים של מחבל וספר, הדליק אותם, והכין על זה סיר פסטה.

בשלב מסוים, כשהריח יצא החוצה, חשב ההמון העזתי שיש שריפה ונכנס למקום שבו שהה. רום התחבא מתחת לסמיכה והצליח להסתתר, עד שהשובה שלו הגיע והעביר אותו למקום יותר טוב.

עוד סיפר שורד השבי, כך העידה אמו, שלפני שחרורו ראה גופות של חטופים חללים. האם ציינה כי בנה אמר למתאם השבויים והנעדרים גל הירש שהמשימה לא הושלמה עד שישובו כל החטופים החללים.