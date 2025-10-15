תכנית האימה של חמאס: לחסל חטוף ולזעזע את ישראל; כך זה נבלם

המוח האכזרי במיוחד של מחבלי החמאס גרם להם להרהר באפשרות של חיסול חטוף ישראלי - במטרה לעצור את מבצע מרכבות גדעון ב', שכלל השתלטות על העיר עזה.

לפי הדיווח של עיתונאי ערוץ 12 עמית סגל הערב (בביעי), צמרת חמאס ניהלה בשבועות שקדמו למבצע מרכבות גדעון ב׳ ובניסיון לעצור אותו דיון באפשרות הזו.

הם תכננו, לפי הדיווח, לחסל חטוף ולהשיב את גופתו בטקס כשייטען שהוא נהרג מתקיפה של צה"ל. המחבלים אפילו בחרו "מועמד" להירצח.

הדבר, אם חלילה היה מתרחש, היה עלול לגרום לקרע הנורא ביותר בחברה הישראלית. לפחות להערכת החמאס.

מה שעצר את התכניות היה ניסיון החיסול בדוחא בירת קטר, שערבב את כל הקלפים ואחריו היו שבועות של ניתוק קשר ואז מגעים לעסקה. כזכור, ביום שני השבוע, בחסדי שמים, הוחזרו כל 20 החטופים החיים לחיק משפחותיהם.

בממשלה היו רבים שקישרו בין הלחץ הצבאי שהופעל על חמאס במבצע לכיבוש העיר עזה ובין מה שהוביל להתגמשותו ולהוצאת העסקה אל הפועל.

יחד עם זאת, בתקופה שלפני תחילת המבצע נשמעה ביקורת, בעיקר מצד משפחות חטופים, על כך שהמבצע עלול לסכן את החטופים - שנמצאים לכאורה בעיר עזה.

חמאס ניצל את הסיטואציה הזו, כאמור, לפי הדיווח, כדי לנסות לזרוע אימה בישראל ובכך לעצור את תכנית ישראל. הם אף פרסמו סרטון של חטופים מתוך העיר עזה, כדי לשדר שישנם חטופים בעיר.

ישראל על אף זאת לא התרשמה ויצאה למבצע בעיר. המבצע התנהל באופן מדוד ועקב בצד אגודל. במערכת הביטחון הבהירו כי שומרים מכל משמר על חיי החטופים.