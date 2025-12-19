מחאת מוגזמת? הבוקר נחשף מיצג מחאה מטלטל בפתח בתיהם של נשיא בית המשפט העליון לשעבר אהרון ברק, שופט העליון בדימוס עוזי פוגלמן, וראש עיריית תל אביב-יפו רון חולדאי. במקום נמצאו שלוש בובות בד ערופות ראש, כשהן מוטלות בתוך שלוליות דם מדומה.

לצד כל אחת מהבובות הוצמד שלט מטעם תושבי דרום תל אביב, המפנה אצבע מאשימה ישירה כלפי האישים בגין המצב הביטחוני והחברתי בשכונות הדרום: לאהרון ברק: "אתה התגאית בביטול חוקי ההסתננות. אנחנו קיבלנו ראשים ערופים.", לעוזי פוגלמן: "אתה רצית תחביבים. אנחנו קיבלנו ראשים ערופים.", לרון חולדאי: "אתה אמרת אדם הוא אדם הוא אדם. אנחנו קיבלנו ראשים ערופים."

מטעם "החזית לשחרור דרום תל אביב" בראשות שפי פז נמסר בתגובה למיצג: "כשתושבת קריית שלום לא יכולה לצאת עם הכלב לטיול בפארק מחשש שמסתנן יקפוץ עליה עם מאצ׳טה; כשילד בשכונת שפירא לא יכול לשחק בגינה מחשש שילדי מסתננים יעשו בו לינץ׳; וכשקשיש בשכונת התקווה לא יכול להוציא כסף מהכספומט מחשש שיותקף ויישדד באלימות – אנחנו זוכרים את שופטי בג"ץ המתנשאים, שדאגו לשידוכים ולתחביבים של המסתננים, ואת ראש העיר הפחדן העלוב שמטפח גטו של עבדים בשכונות הדרום".

"החמלה שלהם היא האסון שלנו. החיבוק שלהם לגנבי הגבול הוא היריקה בפנים שלנו. הליברליזם המזויף שלהם הוא הסכין בגב שלנו. אנחנו יודעים שהמיצג לא יזיז לראשים האטומים שלהם, אבל בכל זאת חשבנו שאין שום סיבה שרק אנחנו נהנה מהעושר התרבותי שכפו עלינו".