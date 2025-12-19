המשטרה פתחה בחקירה בעקבות תלונות שהתקבלו על סרטון שהופץ ברשתות החברתיות, ובו נראית אישה ערבייה מכבה נרות חנוכייה בקניון ויצמן בתל אביב, ללא כל סיבה נראית לעין.

על פי התיעוד ממצלמות האבטחה, האירוע התרחש אתמול בקניון הסמוך לבית החולים איכילוב. האישה נראית הולכת בקניון יחד עם בן זוגה, מתקרבת לחנוכייה המוצבת במקום ומכבה את הנרות. האדם שליווה אותה נראה מוחא כפיים לאחר המעשה, ולאחר מכן שבה האישה ומכבה נר נוסף.

לצד תיעוד מצלמות האבטחה, האישה אף תיעדה את עצמה במהלך המעשה ופרסמה את הסרטון בסטורי בחשבון האינסטגרם שלה, תוך שהיא מתגאה בפעולה.

גורם במשטרה מסר כי בעקבות התלונות שהוגשו נפתחה חקירה לבחינת נסיבות האירוע. “רואים שהיא מכבה את הנרות בחנוכייה. אנו בודקים את ההיבטים הפליליים והמשפטיים של המקרה”, נמסר.