תיעוד מקומם

ערבייה כיבתה את נרות החנוכה ליד 'איכילוב'; הגבר מחא לה כפיים | צפו

האישה תיעדה את עצמה מכבה נרות חנוכייה בקניון ויצמן והפיצה את הסרטון ברשתות; המשטרה בודקת את ההיבטים הפליליים והמשפטיים של המקרה (חדשות)

9תגובות
(צילום: מצלמת אבטחה)

המשטרה פתחה בחקירה בעקבות תלונות שהתקבלו על סרטון שהופץ ברשתות החברתיות, ובו נראית אישה ערבייה מכבה נרות חנוכייה בקניון ויצמן בתל אביב, ללא כל סיבה נראית לעין.

על פי התיעוד ממצלמות האבטחה, האירוע התרחש אתמול בקניון הסמוך לבית החולים איכילוב. האישה נראית הולכת בקניון יחד עם בן זוגה, מתקרבת לחנוכייה המוצבת במקום ומכבה את הנרות. האדם שליווה אותה נראה מוחא כפיים לאחר המעשה, ולאחר מכן שבה האישה ומכבה נר נוסף.

לצד תיעוד מצלמות האבטחה, האישה אף תיעדה את עצמה במהלך המעשה ופרסמה את הסרטון בסטורי בחשבון האינסטגרם שלה, תוך שהיא מתגאה בפעולה.

גורם במשטרה מסר כי בעקבות התלונות שהוגשו נפתחה חקירה לבחינת נסיבות האירוע. “רואים שהיא מכבה את הנרות בחנוכייה. אנו בודקים את ההיבטים הפליליים והמשפטיים של המקרה”, נמסר.

(צילום: מצלמת אבטחה)

0 תגובות

9
היא אולי עובדת של איכילוב, היא באה מכיוון בית החולים.
יואב
8
חצופה היא והגבר שמה צריכים לעצור אותם עכשיו.
שרה
7
חייבים לעצור אותה ולבדוק שהיא לא מחבלת
מוטי
6
יוונים ומתיוונים
פח
5
אם יהודי היה עושה אותו דבר לערבי הוא מיזמן היה בכלא דייייי אם הנטי דת הזה
צדיק ניסתר
4
השמש של החנוכיה לא כבה....גם כשמנסים לכבות לנו את האור לא מצליחים....ברוך השם וזה בדיוק חנוכה...
כככ
3
כשהגברת עוברת שם היא משחקת אותה מסתכלת בפלאפון ואז רואה שאף אחד לא מסתכל עליה ואז היא מכבה את הנר האחרון ומצלמת
יוני
2
לעצור אותה מייד!!!!!!!!!!!! היא צריכה להיות מאחורי סורג ובריח
ענחלי
1
היא אולי כיבתה של שם נר אבל האש היהודי ששורף את כל אויביו ימשיך לבעור עד ביאת גואל צדק
איציק

