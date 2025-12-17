כיכר השבת
אש בחיפה: רבי מיילך פיזז עם החנוכייה בידיו בין ההמונים • צפו בתיעוד ענק

סחף של התעלות בחיפה | מאות אנשים מכל העדות והחוגים גדשו הערב את אולם ת"ת 'סערט ויז'ניץ' למעמד חנוכה בלתי נשכח יחד עם המשפיע החסידי הגה"צ רבי אלימלך בידרמן  | בשיאו של הערב פצח המשפיע בריקוד של אש עם החנוכייה בידיו | המשפיע זעק לעבר הקהל: "אל תהיו שוטים המאבדים את המתנות של חנוכה" | תיעוד מרהיב (חסידים)  

הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בטיש חנוכה בחיפה (צילום: שמואל שנקר)

מאות יהודים מכל גווני הקשת – חסידים, ליטאים ובני עדות המזרח, נהרו הערב לאולם שבתלמוד התורה 'סערט ויז'ניץ' בחיפה, למעמד מיוחד לכבוד חנוכה בראשות המשפיע החסידי הנודע הרה"צ רבי אלימלך בידרמן.

במרכז הערב נשמעו דבריו חוצבי הלהבות של המשפיע בדרכו הייחודית, המשלבת הומור חסידי עם מוסר עוקצני. רבי מיילך עמד על גודל השעה והשפעות החג.

"חג החנוכה הוא זמן של מתנות שמימיות אינסופיות," זעק ר' מיילך. "חז"ל מלמדים אותנו ש'שוטה מאבד מה שנותנים לו'. אסור לנו לעבור את הימים האלו כלאחר יד. אסור לנו להיות השוטים שמקבלים אוצרות של קדושה ואור בנרות, ומאבדים אותם ברגע של היסח הדעת. זה הזמן לאסוף את האור לכל השנה כולה!".

רגעי השיא נרשמו בעת הדלקת נרות החנוכה, כאשר רבי אלימלך פרץ בריקוד סוער כדרכו בקודש. ברגע של התעלות, נטל המשפיע את החנוכייה בידיו ויצא בריקוד דבקות בין הקהל, כשמאות אנשים רוקדים סביבו.

הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בטיש חנוכה בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בטיש חנוכה בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בטיש חנוכה בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בטיש חנוכה בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בטיש חנוכה בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בטיש חנוכה בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בטיש חנוכה בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בטיש חנוכה בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בטיש חנוכה בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בטיש חנוכה בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בטיש חנוכה בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בטיש חנוכה בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בטיש חנוכה בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בטיש חנוכה בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בטיש חנוכה בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בטיש חנוכה בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בטיש חנוכה בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בטיש חנוכה בחיפה (צילום: שמואל שנקר)
הרה"צ רבי אלימלך בידרמן בטיש חנוכה בחיפה (צילום: שמואל שנקר)

0 תגובות

1
מאות? עשרות!
אייי

