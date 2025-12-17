מאות יהודים מכל גווני הקשת – חסידים, ליטאים ובני עדות המזרח, נהרו הערב לאולם שבתלמוד התורה 'סערט ויז'ניץ' בחיפה, למעמד מיוחד לכבוד חנוכה בראשות המשפיע החסידי הנודע הרה"צ רבי אלימלך בידרמן.

במרכז הערב נשמעו דבריו חוצבי הלהבות של המשפיע בדרכו הייחודית, המשלבת הומור חסידי עם מוסר עוקצני. רבי מיילך עמד על גודל השעה והשפעות החג.

"חג החנוכה הוא זמן של מתנות שמימיות אינסופיות," זעק ר' מיילך. "חז"ל מלמדים אותנו ש'שוטה מאבד מה שנותנים לו'. אסור לנו לעבור את הימים האלו כלאחר יד. אסור לנו להיות השוטים שמקבלים אוצרות של קדושה ואור בנרות, ומאבדים אותם ברגע של היסח הדעת. זה הזמן לאסוף את האור לכל השנה כולה!".

רגעי השיא נרשמו בעת הדלקת נרות החנוכה, כאשר רבי אלימלך פרץ בריקוד סוער כדרכו בקודש. ברגע של התעלות, נטל המשפיע את החנוכייה בידיו ויצא בריקוד דבקות בין הקהל, כשמאות אנשים רוקדים סביבו.