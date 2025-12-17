כיכר השבת
פריצת ההאקרים האיראנים

התכתבויות מביכות פורסמו, בנט הודה: "הושגה גישה לחשבון הטלגרם שלי"

לאחר הכחשות ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שלפיהן מכשירו האישי ״לא נפרץ״ – קבוצת האקרים איראנים הפיצה התכתבויות אישיות ומביכות שלו | בנט טען בתגובה: "מסתמן שאכן מכשיר הטלפון שלי עצמו לא נפרץ, אך כן הושגה גישה לחשבון הטלגרם בדרכים שונות" (בארץ)

3תגובות
בנט (צילום: פלאש90)

קבוצת ההאקרים "חנדלה", המזוהה עם איראן ומוכרת כתוקפת סדרתית של מטרות סייבר ישראליות, טענה היום (רביעי) כי היא פרצה לטלפון של ראש הממשלה לשעבר .

ההאקרים גם פרסמו את רשימת אנשי הקשר שלטענתם היו במכשיר. בלשכת בנט טענו בתגובה בתחילה כי המכשיר אינו בשימוש כיום. מאוחר יותר עדכנו אנשיו של ראש הממשלה לשעבר: "לאחר בדיקות שנערכו, עולה כי מכשיר הטלפון שלו לא נפרץ". 

לאחר ההכחשות, ההאקרים פרסמו תכתובות אישיות ומביכות לכאורה מהטלגרם האישי של בנט שהגיעו לידיהם, בהם הוא מתבטא באופן קיצוני על פוליטיקאים שונים.

בנוסף פורסמו תמונות של בנט עצמו. הם קראו לפריצה לטלפון הנייד "מבצע תמנון", כביכול כמענה לכך שבנט קרא במשך שנים לפגוע בתמנון האיראני.

"דיברתם לעתים קרובות על ה'תמנון', ציירתם אותו כאויבכם, דמיינתם שתוכלו לחתוך את זרועותיו ולהיות בטוחים", כתבה הקבוצה בפנייתה לראש הממשלה לשעבר. "אבל היום, ביום הולדתה של חנדלה, דעו זאת: התמנון לא רק צופה, אתם כבר לכודים באחיזתו".

על פי הדיווחים, הטענות של ההאקרים נמצאות בבדיקת שב"כ. נבדקת האפשרות שנפרץ טלפון נייד אחר שהיה בו מידע על בנט - למשל של אחד מעוזריו.

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הודיע בתגובה כי ״הנושא בטיפול גורמי הביטחון".

"אויבי ישראל יעשו הכל כדי לא לקבל אותי כראש ממשלה שוב", טען בנט. "לא יעזור להם. אף אחד לא ימנע ממני לפעול ולהילחם למען מדינת ישראל ועם ישראל".

לגבי הצהרות קודמות שהועברו מטעמו, הוסיף רה"מ לשעבר: "לאחר בדיקה נוספת מסתמן שאכן מכשיר הטלפון שלי עצמו לא נפרץ, אך כן הושגה גישה לחשבון הטלגרם בדרכים שונות. תוכן של רשימת הטלפונים וכן תמונות וצ׳טים רבים אמיתיים וגם מזויפים (בין היתר תמונה שלי לצד בן גוריון) הופצו".

"תכנים אלו הושגו שלא כחוק והפצתם מהווה עבירה פלילית", הדגיש בנט. "המשך חנוכה שמח.״

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (95%)

לא (5%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
בנט, עבר זמנו בטל קורבנו. למה נותנים במה לנוכל הזה?
יהושע
יש לא מעט אנשים רוצים להצביע לו
אדיר
1
חחח. מה אתם מצלמים פח אשפה. בוגד. שמאלן. מהאחים המוסלמים. עוד מעט יצא מחוץ לחוק
דוד

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר