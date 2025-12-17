קבוצת ההאקרים "חנדלה", המזוהה עם איראן ומוכרת כתוקפת סדרתית של מטרות סייבר ישראליות, טענה היום (רביעי) כי היא פרצה לטלפון של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.

ההאקרים גם פרסמו את רשימת אנשי הקשר שלטענתם היו במכשיר. בלשכת בנט טענו בתגובה בתחילה כי המכשיר אינו בשימוש כיום. מאוחר יותר עדכנו אנשיו של ראש הממשלה לשעבר: "לאחר בדיקות שנערכו, עולה כי מכשיר הטלפון שלו לא נפרץ".

לאחר ההכחשות, ההאקרים פרסמו תכתובות אישיות ומביכות לכאורה מהטלגרם האישי של בנט שהגיעו לידיהם, בהם הוא מתבטא באופן קיצוני על פוליטיקאים שונים.

בנוסף פורסמו תמונות של בנט עצמו. הם קראו לפריצה לטלפון הנייד "מבצע תמנון", כביכול כמענה לכך שבנט קרא במשך שנים לפגוע בתמנון האיראני.

"דיברתם לעתים קרובות על ה'תמנון', ציירתם אותו כאויבכם, דמיינתם שתוכלו לחתוך את זרועותיו ולהיות בטוחים", כתבה הקבוצה בפנייתה לראש הממשלה לשעבר. "אבל היום, ביום הולדתה של חנדלה, דעו זאת: התמנון לא רק צופה, אתם כבר לכודים באחיזתו".

על פי הדיווחים, הטענות של ההאקרים נמצאות בבדיקת שב"כ. נבדקת האפשרות שנפרץ טלפון נייד אחר שהיה בו מידע על בנט - למשל של אחד מעוזריו.

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הודיע בתגובה כי ״הנושא בטיפול גורמי הביטחון".

"אויבי ישראל יעשו הכל כדי לא לקבל אותי כראש ממשלה שוב", טען בנט. "לא יעזור להם. אף אחד לא ימנע ממני לפעול ולהילחם למען מדינת ישראל ועם ישראל".

לגבי הצהרות קודמות שהועברו מטעמו, הוסיף רה"מ לשעבר: "לאחר בדיקה נוספת מסתמן שאכן מכשיר הטלפון שלי עצמו לא נפרץ, אך כן הושגה גישה לחשבון הטלגרם בדרכים שונות. תוכן של רשימת הטלפונים וכן תמונות וצ׳טים רבים אמיתיים וגם מזויפים (בין היתר תמונה שלי לצד בן גוריון) הופצו".

"תכנים אלו הושגו שלא כחוק והפצתם מהווה עבירה פלילית", הדגיש בנט. "המשך חנוכה שמח.״