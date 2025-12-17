כיכר השבת
המספרים המזעזעים

לא ייאמן: עשרות קטינים נעדרים בישראל מאז קום המדינה, מאות תיקים לא פוענחו

דוברות הכנסת פרסמה הבוקר את נתוני הנעדרים האזרחיים, ומהן עולה כי בין השנים 1948 ל-2024 נותרו כ-600 נעדרים בתיקים לאמפוענחים, מתוכם יותר מ-50 קטינים | מדי שנה נפתחים כ-4,000 – 5,000 תיקי נעדרים, עשרות לא נמצאים (בארץ)

איתור נעדרים | אילוסטרציה

מרכז המחקר והמידע של הכנסת מפרסם הבוקר (רביעי) נתונים על כמות הנעדרים במדינה. מאז קום המדינה, כ-600 תיקים נותרו לא מפוענחים, מתוכם יותר מ-50 קטינים. המסמך שפורסם נכתב בפברואר האחרון.

על פי המסמך, מדי שנה נפתחים כ-4,000 – 5,000 תיקי נעדרים, עשרות לא נמצאים. מספר הפניות למשטרה גדול משמעותית, אך לרובם המוחלט לא נפתח תיק. בין השנים 2018 ל-2023 התקבלו במשטרה 136,100 הודעות על נעדרים, אך רק בכ-21% מהמקרים (28,945) נפתח תיק, בניגוד לפקודת המשטרה שאינה קובעת מקרים בהם ניתן לחרוג מההוראות.

כמעט כל הנעדרים המדווחים למשטרה מאותרים תוך זמן קצר, אך חלק קטן מהם – פחות מ-1% – אינם נמצאים גם לאורך זמן, ותיקי החקירה שלהם עדיין פתוחים. כמעט כל התיקים נגנזים, 88% מתיקי הנעדרים שטרם נסגרו (523 תיקים) היו בטיפול אח"מ (חוליית נעדרים), והחקירה בהם תתחדש רק אם יתקבל מידע חדש.

מבין 593 התיקים הפתוחים, כ-10% היו קטינים בעת היעדרותם, כ-81% היו בגירים עד גיל 69, וכ-10% היו קשישים בני 70 ומעלה. שיעורם של קטינים בתיקים הפתוחים (10%) קטן בהרבה משיעורם באוכלוסייה (33%) ובכלל התיקים (29%), מה שמעיד על איתורם המהיר יחסית. 75% מהתיקים הפתוחים הם גברים וילדים, ו-25% הם של נשים וילדות.

