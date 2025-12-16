האב המאושר עם בנו שנולד במזל טוב ( צילום: דוברות קפלן )

משפחה מאשדוד, החליטה לקרוא לבנה שנולד במזל טוב, על שמו של הלוחם הגיבור ענר שפירא הי"ד, שהיה לוחם סיירת הנח"ל, עזר להציל את חייהם של תשעה אנשים שברחו מהטבח ונרצח.

בדוברות קפלן מספרים: "ביום ראשון בערב, עם הדלקת הנר הראשון של חנוכה, דוברת, בת 37 מאשדוד, הגיעה למיון יולדות של המרכז הרפואי בליווי מאור, בעלה, ללידת בנם הבכור". "הזוג", מספרים בקפלן: "בחר לקרוא לבנם ענר - מתוך מחשבה ומשמעות. הבעל שירת במילואים כלוחם מתחילת המלחמה, וההעריץ את סיפור הגבורה של ענר שפירא ז״ל". האב סיפר: "אני לא מכיר אותו או מישהו מהמשפחה באופן אישי, אבל הוא נתן לנו המון השראה. מעבר לכך, השם ענר מכיל את האותיות ‘נר’, וזה התחבר באופן טבעי ללידה בערב הראשון של חנוכה”. הפקחים נדהמו: אלו החיות הנדירות שמצאו ביישוב ליד ירושלים; "תופעה איומה" מישאל לוי | 15:16 האם דוברת סיפרה: "השם עלה כבר במהלך ההיריון. עוד מההיריון ידעתי שזה השם. העובדה שזה הסתדר עם החג הרגישה נכונה”. שפירא הי"ד, היה לוחם בסיירת הנח"ל בן 22, שהיה בחופשה, הדף שבעה רימונים שמחבלי החמאס השליכו לתוך המיגונית במטרה לרצוח את המסתתרים במקום, וכך הגן על חייהם. שניות ספורות לאחר תחילת הסרטון שפורסם משליכים המחבלים רימון ראשון. צעיר ישראלי שנמלט החוצה - נורה על ידי המחבלים ונרצח. כעבור מספר שניות, המחבלים חוזרים למיגוני ויורים פנימה. לאחר מכן הם משגרים RPG. כעבור דקה, בסרטון, הם משליכים רימון שני - וענר שפירא משליך אותו החוצה והוא מתפוצץ.

תיעוד הגבורה של ענר שפירא ז"ל ( צילום: לפי סעיף 27א )

בשניה 01:22, המחבלים זורקים את הרימון השלישי, וגם אותו ענר שפירא משליך החוצה. כעבור כחצי דקה, הם זורקים את הרימון הרביעי, שפירא משליך אותו החוצה אך הוא לא מתפוצץ.

בשניה 02:18 המחבלים חוזרים ויורים אל המיגונית, וכעבור מספר שניות מגיע מחבל נוסף ומשליך פנימה רימון חמישי, וגם הוא נזרק החוצה על ידי שפירא. אותו מחבל חוזר בשניה 02:50 ומשליך רימון שישי, שגם נזרק החוצה ומתפוצץ.

כעבור כחצי דקה, לאחר שהמחבלים יורים לתוך המיגונית, נזרק הרימון השביעי - הוא מושלך חזרה החוצה על-ידי שפירא ומתפוצץ ליד המחבלים.

לאחר שהצליח להדוף את הרימונים ולהציל את חייהם של האזרחים שהצטופפו בפנים, ענר שפירא ז"ל נרצח בידי המחבלים. השם יקום דמו.