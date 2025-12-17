כיכר השבת
לאחר שחולץ על ידי חבריו

17 יום בכלא הצבאי | זה העונש שנגזר על בחור הישיבה העריק שנעצר אמש

תלמיד ישיבת רבינו חיים עוזר הבחור יצחק רביבו, שנעצר אמש לאחר הדלקת הנרות, על ידי בלשי המשטרה הצבאית שארבו לו מתחת לביתו, נשפט בשעה האחרונה בדין משמעתי ל-17 יום בכלא הצבאי (חדשות חרדים)

1תגובות
הפגנות נגד מעצר תלמידי ישיבה (צילום: פלאש Chaim Goldberg/Flash90)

תלמיד הישיבה יצחק רביבו נעצר אמש (שלישי), בעיצומו של חג החנוכה על ידי בלשי המשטרה הצבאית, לפני זמן קצר, בית הדין הצבאי גזר את עונשו.

תלמיד ישיבת רבינו חיים עוזר הבחור יצחק רביבו, נעצר אמש בסמוך למקום מגוריו, לאחר הדלקת נרות חנוכה.

המעצר בוצע על ידי בלשי המשטרה הצבאית, שעל פי העדויות מהמקום, הם ארבו לו מתחת לביתו.

לאחר הדיון שהתקיים היום בבית הדין הצבאי, רביבו נשפט בדין משמעתי בכלא 10 וקיבל 17 יום מאחורי סורג ובריח.

מטעם 'עזרם ומגינם' נמסר: "הבחור מקבל ליווי משפטי מטעם ארגון עזרם ומגינם ובזמן הקרוב יגישו עורכי הדין ערור על גזר הדין".

כזכור, לפני מספר שבועות התאספו המונים ברחוב שד' ירושלים פינת רחוב רבי מאיר בעל הנס ברמת גן, והצליחו למנוע מעצרו של רביבו, בחור ישיבה ספרדי מישיבת "רבינו חיים עוזר" בידי המשטרה הצבאית.

כוחות גדולים של משטרה הוקפצו אז למקום כדי לחלץ את חיילי המשטרה הצבאית ועצרו שני מפגינים, בחשד שהפרו את ההסדר לאחר שההפגנה הוכרזה כהפגנה בלתי חוקית - העריק נשוא ניסיון המעצר - הצליח כאמור לברוח ונעצר שוב הערב.

1
למה לא מרעידים את המדינה ??????
מני

