נפתח מרדף

דרמה באלעד: תושב הכה את בן משפחתו | המשטרה: "הוא נמלט ממרכז רפואי נפשי"

המשטרה עדכנה לפני למעלה משעה, כי היא פתחה במרדף אחר אדם שמאושפז במרכז רפואי נפשי שהכה את בן משפחתו, כעת עדכנה המשטרה, כי החשוד נתפס (חדשות חרדים)

מעצר (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

לפני שעה קלה (רביעי) משטרת ישראל עדכנה, כי היא פתחה במרדף אחר אדם שהכה את בן משפחתו בעיר אלעד.

המשטרה כתבה בהודעה: "תושב אלעד החשוד בתקיפת בן משפחה, שנמלט כעת ממרכז רפואי נפשי במרכז הארץ, נבהיר כי מדובר באשפוז עפ"י בית משפט ולא עצור במשמורת משטרתית".

עוד נמסר: "שוטרי תחנת ראש העין, מנהלים מצוד אחר החשוד, תוך הפעלת אמצעים טכנולוגים, על מנת לאתרו ולהשיבו לאבחון גורמי המקצוע בהתאם".

כעת מסרה המשטרה: "שוטרי תחנת ראש העין בשיתוף שוטרי תחנת לב ת״א, עצרו כעת חשוד תושב אלעד שנמלט ממרכז רפואי נפשי במרכז הארץ".

עוד נמסר מהמשטרה: "השוטרים תפסו את החשוד סמוך לתחנת רכבת סבידור ומעבירים אותו להמשך טיפול גורמי מקצוע רפואיים בהתאם".

1
הוא לא היה במחלקה סגורה?מחדל
יונה ניצן

