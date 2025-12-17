נפתח מרדף דרמה באלעד: תושב הכה את בן משפחתו | המשטרה: "הוא נמלט ממרכז רפואי נפשי" המשטרה עדכנה לפני למעלה משעה, כי היא פתחה במרדף אחר אדם שמאושפז במרכז רפואי נפשי שהכה את בן משפחתו, כעת עדכנה המשטרה, כי החשוד נתפס (חדשות חרדים)

דה דוד הכהן כיכר השבת | 16:35