לפני שעה קלה (רביעי) משטרת ישראל עדכנה, כי היא פתחה במרדף אחר אדם שהכה את בן משפחתו בעיר אלעד.
המשטרה כתבה בהודעה: "תושב אלעד החשוד בתקיפת בן משפחה, שנמלט כעת ממרכז רפואי נפשי במרכז הארץ, נבהיר כי מדובר באשפוז עפ"י בית משפט ולא עצור במשמורת משטרתית".
עוד נמסר: "שוטרי תחנת ראש העין, מנהלים מצוד אחר החשוד, תוך הפעלת אמצעים טכנולוגים, על מנת לאתרו ולהשיבו לאבחון גורמי המקצוע בהתאם".
כעת מסרה המשטרה: "שוטרי תחנת ראש העין בשיתוף שוטרי תחנת לב ת״א, עצרו כעת חשוד תושב אלעד שנמלט ממרכז רפואי נפשי במרכז הארץ".
עוד נמסר מהמשטרה: "השוטרים תפסו את החשוד סמוך לתחנת רכבת סבידור ומעבירים אותו להמשך טיפול גורמי מקצוע רפואיים בהתאם".
