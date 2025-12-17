כיכר השבת
שכב מעורפל הכרה

פצוע קשה בעיר החרדית: אוטובוס דרס הולך רגל בן 60 ברחוב המרכזי

הולך רגל כבן 60 נדרס בשעת ערב מאוטובוס חולף ברחוב הרב כהנמן בבני ברק. חובשים ופרמדיקים העניקו לו טיפול רפואי ראשוני בזירה, שכלל עצירת דימומים, ובהמשך פונה אל בית החולים שיבא בתל השומר כשמצבו מוגדר קשה (בארץ)

1תגובות
(צילום: תיעוד מבצעי מד"א)

גבר כבן 60 שצעד רגלית ברחוב הרב כהנמן בעיר החרדית - נדרס הערב (רביעי) בידי אוטובוס ופונה לבית החולים שיבא בתל השומר כשמצבו מוגדר קשה.

התאונה התרחשה סמוך לשעה 18:30 הערב. חובשים ופרמדיקים של איחוד הצלה ומד"א שהגיעו לזירה, העניקו לפצוע טיפול רפואי ראשוני, שכלל עצירת דימומים, ובהמשך פינו אותו אל בית החולים.

זאבי פישמן ומיילך הניג חובשי איחוד הצלה שהגיעו ראשונים מסרו: "נמסר לנו בזירה שהוא נפגע מאוטובוס. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל חסימת עורק ועצירת דימומים ולאחר מכן הוא פונה לחדר הטראומה בבית החולים שיבא בתל השומר כשהוא סובל מחבלות קשות בראשו ובגפיו".

חובשי רפואת חירום במד"א דב שטיין ומשה וינמן סיפרו: "כשהגענו למקום הבחנו בהולך הרגל, גבר כבן 60, שנפגע מרכב כשהוא שכוב על הכביש מעורפל הכרה וסובל מחבלות בראש ובגפיים, הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל עצירת דימומים וקיבועים ופינינו אותו במהירות לבית החולים".

חובש הצלה משה אדלר מדווח: "כשהגעתי לזירת תאונת הדרכים, מצאתי הולך רגל, גבר כבן 60 כשהוא סובל מחבלות קשות בראש ובגפיים העליונות לאחר שנפגע מאוטובוס. יחד עם חובשים ופראמדיקים של מד"א, הענקנו לו טיפול רפואי ראשוני הכולל עצירת דימומים מסכני חיים, קיבוע וחבישות, והוא פונה במצב קשה להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים שיבא בתל השומר".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
למה הלך על הכביש, ה' ישלח לו רפואה שלמה
שלמה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר