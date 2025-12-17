גבר כבן 60 שצעד רגלית ברחוב הרב כהנמן בעיר החרדית בני ברק - נדרס הערב (רביעי) בידי אוטובוס ופונה לבית החולים שיבא בתל השומר כשמצבו מוגדר קשה.

התאונה התרחשה סמוך לשעה 18:30 הערב. חובשים ופרמדיקים של איחוד הצלה ומד"א שהגיעו לזירה, העניקו לפצוע טיפול רפואי ראשוני, שכלל עצירת דימומים, ובהמשך פינו אותו אל בית החולים.

זאבי פישמן ומיילך הניג חובשי איחוד הצלה שהגיעו ראשונים מסרו: "נמסר לנו בזירה שהוא נפגע מאוטובוס. הענקנו לו טיפול רפואי שכלל חסימת עורק ועצירת דימומים ולאחר מכן הוא פונה לחדר הטראומה בבית החולים שיבא בתל השומר כשהוא סובל מחבלות קשות בראשו ובגפיו".

