הדיווח החריג על הצעיר החרדי בן ה-18, שהצליח להסתנן למטוס ללא כרטיס עלייה ונחת בוינה שבאוסטריה - מכה גלים ברחבי הארץ. בין היתר בעקבות כך חודדו נהלים בנתב"ג.

הערב (רביעי) בחדשות 13 פורסמו פרטים חדשים על הדרך שבה הצליח הצעיר להסתנן באופן חריג ביותר לטיסה - מבלי שרכש כרטיס.

לפי הדיווח, הצעיר הגיע לנתב"ג עם דרכון בתוקף וניגש לתשאול הביטחוני הראשוני כמקובל. שם נשאל שאלות בטיחות שגרתיות על אריזת המזוודה וכדומה, כפי שנשאל כל נוסע, ולאחר מכן הוצמד לו לדרכון מדבקה המורה כי עבר את התשאול.

מהתשאול הראשוני המשיך הצעיר ישר לתור הארוך שבו בודקים את כבודת היד שעמה עולים למטוס. הוא דילג, כפשוט, על הצ'ק אין, כי לא היה לו כל כרטיס טיסה.

הכניסה לתור שבו בודקים את כבודת היד, ועוברים שיקוף ביטחוני, חסומה למי שלא טס בעצמו. בכל זאת הוא הצליח להיכנס לאחר שהציג את הדרכון - שבו הופיע כי עבר את התשאול הביטחוני.

לאחר הבידוק הוא המשיך לביקורת הדרכונים, וגם אותה הוא כמובן עבר. משם עשה דרכו לדיוטי פרי, וממנו אל הגייט - העלייה למטוס. זה היה אמור להיות החלק הכי "מסובך" בניסיון ההסתננות למטוס.

ובכל זאת, העומדים בכניסה למטוס בדקו רק את הדרכון שלו ולא וידו שיש בידו כרטיס טיסה תואם לדרכון. הצעיר הצליח להיכנס לתוך המטוס.

אבל אז התברר לו שהמטוס כולו מלא. אין לו איפה לשבת. לפי הדיווח, תחקיר ראשוני מעלה כי הצעיר נכנס לשירותים עוד לפני ההמראה, ושם ניסה להתחבא עד שיותר לנוסעים להסתובב במטוס.

הדיילת שבדקה את תא השירותים, כמקובל, לפני ההמראה, לא הבחינה בו. הוא נהג בחכמה: התחבא מאחורי הדלת הפתוחה. כך הדיילת לא שמה לב.

בהמשך הטיסה הסתובב הצעיר במטוס. זה בפני עצמו לא העלה כל חשד. לקראת הנחיתה הוא חזר לתא השירותים. אבל הפעם ההתחבאות פחות הצליחה. הדיילת הייתה ערנית יותר וגילתה אותו.

היא ביקשה ממנו שיחזור למקומו, אבל במהירות הבינה שהוא לא מתקדם לשום מקום. היא מבינה שמשהו לא בסדר. הצעיר בינתיים מתעלף ומתחילה הדרמה. מבינים שהוא הסתנן למטוס.

עוד דווח כי היום התקבלה החלטה בנתב"ג, שמיושמת כבר מהיום, ולפיה דיילים בכניסה לבידוק כבודת היד יצטרכו לבדוק כגם רטיס עלייה למטוס. זה צפוי לגרום לעיכובים בתורים ככל הנראה, אולם אין ברירה. במקביל יוזמנו מערכות טכנולוגיות חדשות לבדיקת הכרטיסים והדרכונים.