מחדל אבטחה חריג בנתב"ג: נוסע בן 18 הצליח להסתנן למטוס ללא כרטיס עלייה. רק כשנחת בווינה, גילו האוסטרים שאין לו כרטיס טיסה והוא הוחזר לישראל. זאת כחודשיים לאחר התקרית החמורה שבה נער בן 13 הצליח לעלות על מטוס אל על לארה"ב ללא כרטיס או דרכון.

בעקבות רצף האירועים בנתב"ג, שרת התחבורה הנחתה את מנכ"ל המשרד לקיים דיון דחוף עם כלל הגורמים כולל מנכ"ל רשות האוכלוסין ושאר המעורבים.

מרשות שדות התעופה נמסר: "בעקבות מידע שהגיע אלינו מחברת התעופה על אירוע חריג שבו נוסע ישראלי כבן 18 עלה למטוס ללא כרטיס עלייה למטוס, נבדק ונמצא שהנוסע עבר בידוק ביטחוני ולא השלים את הליך ביקורת הגבולות. בוצעה בדיקה מיידית מול הגורמים האחראים: רשות האוכלוסין וחברת התעופה. חברת התעופה ורשות האוכלוסין יבצעו בדיקה ויתחקרו את המקרה, וזאת על מנת לחזק את שכבות הבקרה והפיקוח בתהליך".

מדוברות "אוסטריאן איירליינס" בווינה נמסר: "מתנהל תחקיר פנימי בנוגע לאירוע, ולכן בשלב זה לא ניתן למסור פרטים נוספים. המטוס המדובר עבר בדיקת בטיחות מקיפה לאחר הטיסה".

לפני חודשיים דיווחנו על נער בן 13 שהצליח להסתנן אל מטוס של חברת אל על מבלי שיעבור את הבידוק הביטחוני, בדיקת הדרכונים או פיקוח העלייה למטוס. צוות הדיילים הצליח לאתר את הנער רק רגע לפני ההמראה, ובכך מנע אסון פוטנציאלי.

מהתשאול הראשוני עולה כי הנער הצליח להיכנס לשטח הבטוח של נמל התעופה תוך חבירה לנוסע אחר, והסתננותו עוררה חשש כבד בקרב הרשויות והחברה. הנער הועבר מיד להמשך בירור עם כוחות הביטחון והמשטרה, בעוד אל על ורשות שדות התעופה פתחו בחקירה דחופה לבדיקת האירוע.