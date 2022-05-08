עוד כתבות על הסתננות:

לא ייאמן: נוסע בן 18 הצליח להסתנן למטוס ללא כרטיס עלייה, רק כשנחת בווינה, גילו האוסטרים שאין לו כרטיס טיסה והוא הוחזר לישראל | בעקבות רצף האירועים בנתב"ג, שרת התחבורה הנחתה את מנכ"ל המשרד לקיים דיון דחוף עם כלל הגורמים כולל מנכ"ל רשות האוכלוסין ושאר המעורבים (תעופה)
לא מוותרים: קבוצת מתפללים הסתננה אמש לקבר יוסף לאחר תקופה ארוכה. ובינתיים בקברי אלעזר ואיתמר: אחד המתפללים נפצע מאבנים שיודו לעברו. המסתננים אומרים הבוקר: "ההסתננויות ימשכו כל עוד והצבא לא יאשר כניסות לקבר יוסף לעיתים יותר קרובות. לא נירתע, ננסה פעם אחר פעם עד שנצליח"
עשרות הסתננו לקבר עתניאל בן קנז שנמצא מרחק של כ-800 מטר מחברון היהודית. בפעילות מקיפה של צה"ל המתפללים פונו וחלקם נעצרו במקום. פעיל הימין איתמר בן-גביר אמר ל'כיכר השבת': "הצבא מבין רק בשיטה הזאת, מדובר בתפילה שנמשכת שנים רבות בקבר עתניאל בן קנז. המדינה מחויבת על-פי חוק לאפשר את הכניסה"
מפקד אוגדת איו"ש, תת-אלוף ניצן אלון, שנחשב לאויב ההתיישבות, נפגש אמש עם מרן רבי יוסף שלום אלישיב וביקש את ברכתו וכן את התייחסותו לבעייתיות בכניסה למתחם קבר יוסף בשכם ללא אישור ● "קיים איסור חמור להיכנס לשכם ללא תיאום עם כוחות הביטחון", אמר לו הגרי"ש (חרדים)
בגלל ההסתננויות, אלוף פיקוד המרכז, אבי מזרחי ביטל העלייה לקבר יוסף שהיתה צפויה להערך בא´ בתמוז, הנחשב ליום הסתלקותו של יוסף ● גורמים בחסידות ברסלב הבהירו כי העלייה תתרחש, גם ללא אישור ● "איש לא ימנע מאיתנו להתפלל על קברו של יוסף במהלך יום היארצייט" (חרדים)
גם אתמול נכנסו עשרות אברכים ובחורים בדרכם לציון יוסף בשכם, כשהם עוקפים את המחסומים הצה"ליים ● "הצבא הקשה עלינו, ולמרות הסכנה המוחשית שעה שעשרות ערבים יידו לעברינו אבנים ובלוקים, המשכנו אל קברו של יוסף", מספרים המתפללים ● צפו בתיעוד בלעדי (חרדים, חדשות)
בני משפחתו של בן יוסף לבנת הי"ד, שנרצח לפני יותר משבוע בקבר יוסף, נכנסו הלילה יחד עם קבוצה גדולה של מתפללים לשכם בכדי לקיים תפילה לזכרו ● מאות מתפללים הגיעו מאוחר יותר למקום, ולאחר שצה"ל סרב לאפשר להם את המעבר פנו לדרכים צדדיות ונכנסו לקבר. התוצאה: עימותים אלימים (בארץ)
בית הנבחרים האמריקני אימץ הלילה החלטה הקוראת לארגון החמאס לשחרר באופן מיידי את שליט, והסנאט צפוי לאמץ את אותה החלטה בדיוניו היום • אדם אחד נהרג ואדם נוסף נפצע קשה בניסיון חדירה לישראל ממצרים • צעיר בן 22 תושב אום אל-פחם נורה ומת (חדשות, ארץ)