תקלת אבטחה בשדה התעופה

דרמה בנתב"ג: הסתננות חריגה נחשפה ברגע האחרון

פרצת אבטחה מסכנת חיים נחשפה בשעות האחרונות בנמל התעופה הלאומי של ישראל: הנער נכנס לנמל התעופה מבלי לעבור בידוק; הרשויות פתחו בחקירה דחופה (בארץ)

המראה בנתב"ג | ארכיון (צילום: Yossi Aloni/Flash90)

אירוע דרמטי התרחש הלילה בנמל התעופה בן גוריון: נער בן 13 הצליח להסתנן אל מטוס של חברת אל על מבלי שיעבור את הבידוק הביטחוני, בדיקת הדרכונים או פיקוח העלייה למטוס. צוות הדיילים הצליח לאתר את הנער רק רגע לפני ההמראה, ובכך מנע אסון פוטנציאלי.

מהתשאול הראשוני עולה כי הנער הצליח להיכנס לשטח הבטוח של נמל התעופה תוך חבירה לנוסע אחר, והסתננותו עוררה חשש כבד בקרב הרשויות והחברה. הנער הועבר מיד להמשך בירור עם כוחות הביטחון והמשטרה, בעוד אל על ורשות שדות התעופה פתחו בחקירה דחופה לבדיקת האירוע. כך דווח הבוקר (רביעי) בכאן רשת ב'.

בכיר ברשות שדות התעופה מסר: "מדובר בפרצת אבטחה חמורה. כל הצעדים והנהלים שלנו יעברו בדיקה מחודשת כדי לוודא שהתקלה לא תחזור על עצמה".

האירוע מדגיש את הפערים במערך הבטיחות של נתב"ג ואת הצורך בהקשחה מיידית של הפיקוח, במיוחד בימים שבהם נדרש רמת זהירות גבוהה ביותר. מומחים מעריכים כי אם לא היו מתערבים בזמן, היו עלולים להיווצר מצבים מסוכנים למטוס ולנוסעיו.

