כיכר השבת
לא ייאמן

בזמן שהמשטרה דולקת אחריו: כך הצליח חשוד לעבור את כל מערך האבטחה בנתב"ג

מחדל אבטחה בלתי נתפס התרחש בשדה התעופה בן גוריון בסוף השבוע, כאשר חשוד שנדרש לחקירה הצליח לברוח מהארץ אחרי שהתחזה לאחיו התאום - כל זאת בזמן ששוטרי מרשות האוכלוסין דולקים אחריו | החשוד עבר את הבדיקה של ביקורת הגבולות ואת הביקורת הביומטרית עם דרכון שלא שלו, לא זוהה, ועלה על מטוס לבולגריה (משטרה)

(צילום: Moshe Shai/FLASH90)

מחדל חמור התרחש בנתב"ג בסוף השבוע, כאשר חשוד שנדרש לחקירה בגין חשד שהיכה את אשתו, הצליח לברוח מהארץ אחרי שהתחזה לאחיו התאום - כל זאת בזמן ששוטרי מרשות האוכלוסין דולקים אחריו.

על פי הדיווח של לי עייש ב-i24NEWS. החשוד בשנות ה-40 לחייו עבר את הבדיקה של ביקורת הגבולות ואת הביקורת הביומטרית עם דרכון שלא שלו, לא זוהה, ועלה על מטוס לבולגריה, שם הוא נמצא כעת. כול זאת בזמן ששוטרי מרשות האוכלוסין דולקים אחריו.

האח שנשאר בארץ נעצר ואמר לשוטרים שהבריחה נעשתה שלא בידיעתו. למרות זאת, במשטרה מצאו לדבריהם ממצאים שמעידים אחרת, ומעצרו הוארך. מרשות האוכלוסין וההגירה מסרו לכי האירוע ייבדק לעומק.

אין זה האירוע החמור שקורה בתקופה האחרונה. לפני כחודשיים דווח על נער בן 13 הצליח להסתנן אל מטוס של חברת אל על מבלי שיעבור את הבידוק הביטחוני, בדיקת הדרכונים או פיקוח העלייה למטוס. צוות הדיילים הצליח לאתר את הנער רק רגע לפני ההמראה, ובכך מנע אסון פוטנציאלי.

מהתשאול הראשוני עולה כי הנער הצליח להיכנס לשטח הבטוח של נמל התעופה תוך חבירה לנוסע אחר, והסתננותו עוררה חשש כבד בקרב הרשויות והחברה. הנער הועבר מיד להמשך בירור עם כוחות הביטחון והמשטרה, בעוד אל על ורשות שדות התעופה פתחו בחקירה דחופה לבדיקת האירוע. 

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (93%)

לא (7%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר