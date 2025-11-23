מחדל חמור התרחש בנתב"ג בסוף השבוע, כאשר חשוד שנדרש לחקירה בגין חשד שהיכה את אשתו, הצליח לברוח מהארץ אחרי שהתחזה לאחיו התאום - כל זאת בזמן ששוטרי מרשות האוכלוסין דולקים אחריו.

על פי הדיווח של לי עייש ב-i24NEWS. החשוד בשנות ה-40 לחייו עבר את הבדיקה של ביקורת הגבולות ואת הביקורת הביומטרית עם דרכון שלא שלו, לא זוהה, ועלה על מטוס לבולגריה, שם הוא נמצא כעת. כול זאת בזמן ששוטרי מרשות האוכלוסין דולקים אחריו.

האח שנשאר בארץ נעצר ואמר לשוטרים שהבריחה נעשתה שלא בידיעתו. למרות זאת, במשטרה מצאו לדבריהם ממצאים שמעידים אחרת, ומעצרו הוארך. מרשות האוכלוסין וההגירה מסרו לכי האירוע ייבדק לעומק.

אין זה האירוע החמור שקורה בתקופה האחרונה. לפני כחודשיים דווח על נער בן 13 הצליח להסתנן אל מטוס של חברת אל על מבלי שיעבור את הבידוק הביטחוני, בדיקת הדרכונים או פיקוח העלייה למטוס. צוות הדיילים הצליח לאתר את הנער רק רגע לפני ההמראה, ובכך מנע אסון פוטנציאלי.

מהתשאול הראשוני עולה כי הנער הצליח להיכנס לשטח הבטוח של נמל התעופה תוך חבירה לנוסע אחר, והסתננותו עוררה חשש כבד בקרב הרשויות והחברה. הנער הועבר מיד להמשך בירור עם כוחות הביטחון והמשטרה, בעוד אל על ורשות שדות התעופה פתחו בחקירה דחופה לבדיקת האירוע.