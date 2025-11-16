כיכר השבת
צפו בתיעוד: מצליח לבלבל את המוכר בחנות התכשיטים ולוקח צמידי זהב

שוטרי תחנת קרית מלאכי עצרו גנב תכשיטים תושב אשדוד שביצע מסע גניבות בארבע חנויות תכשיטים בגזרת מרחב לכיש, היום הוגש נגדו כתב אישום | צפו (משטרה)

שוטרי תחנת קרית מלאכי עצרו גנב תכשיטים תושב אשדוד, שביצע מסע גניבות בארבע חנויות תכשיטים בדרום הארץ, באזור לכיש. היום (ראשון) הוגש נגדו כתב אישום.

החקירה נפתחה על ידי שוטרי תחנת קרית מלאכי לפני כשבועייםף עם קבלת צבר תלונות ב בדבר חשד לגניבת צמידי זהב בשווי של עשרות אלפי שקלים מחנויות תכשיטים.

לפי המידע שהתקבל, מדובר בשיטה זהה שנוקט החשוד. הוא מצליח להסיח את דעת בעלי החנויות ולגנוב את התכשיטים. מדובר בארבע חנויות שונות באשקלון, קרית מלאכי וקרית גת שבגזרת מרחב לכיש.

כאמור, החוקרים ביצעו פעולות חקירה מתקדמות, הצליבו מידע, זיהו ועצרו את החשוד תושב אשדוד בשנות הארבעים לחייו בחשד לביצוע המעשים, מעצרו הוארך מעת לעת בבימ״ש.

היום הגישה יחידת התביעות במרחב לכיש כתב אישום חמור כנגד החשוד, לצד בקשה למעצרו עד תום ההליכים.

בתיעוד מחלק מהגניבות הוא נראה בוזז את התכשיטים מהחנות. במקרה אחד הוא נראה פותח את אחת המגירות בחנות, מכיוונו של המוכר, בעת שהמוכר לא מבחין - ומכניס את התכשיט לכיסו.

