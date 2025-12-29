תושב מעלות פרץ לבית מגורים וגנב תכשיטים | כך הוא תועד

במהלך החודשים האחרונים התקבלו במשטרה מספר דיווחים על התפרצויות למבנים בעיר מעלות וגניבת רכוש רב מבתיהם של הקורבנות, ובתחנה המקומית הוקם צוות חקירה מיוחד שהתמקד בפעילות כנגד החשודים.
לאחר שבשבוע שעבר הוגש כתב אישום נגד נאשם שפרץ לבניין העיריה ועסק נוסף במקום, אתמול (ראשון) הוגש כתב אישום נוסף נגד תושב מעלות בן 46 בגין פריצה לבית מגורים בשכונה בה התרחשו מספר התפרצויות.
מחומר החקירה עולה כי הנאשם, בעל עבר פלילי בעבירות רכוש, הגיע לבית מצויד בסכין ולאחר שעשה נזק בבד המכסה את המרפסת נכנס לתוך הבית וגנב תכשיטים יקרי ערך.
כאמור, עם סיום שלב החקירה, שכלל איתור ממצאים רבים וסיוע באמצעים טכנולוגיים, כתב אישום הוגש בבית משפט השלום בעכו באמצעות שלוחת תביעות גליל צפון לצד בקשה למעצר הנאשם עד תום ההליכים.
