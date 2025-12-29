כיכר השבת
הפורץ נתפס

תושב מעלות פרץ לבית מגורים וגנב תכשיטים | כך הוא תועד

בתום חקירה של שוטרי המחוז הצפוני כתב אישום הוגש נגד תושב מעלות שפרץ לבית מגורים בעיר וגנב תכשיטים | תיעוד מהפריצה (משטרה)

הפורץ תועד בכניסה לבית וביציאה ממנו (צילום: דוברות המשטרה)

במהלך החודשים האחרונים התקבלו במשטרה מספר דיווחים על התפרצויות למבנים בעיר מעלות וגניבת רכוש רב מבתיהם של הקורבנות, ובתחנה המקומית הוקם צוות חקירה מיוחד שהתמקד בפעילות כנגד החשודים.

לאחר שבשבוע שעבר הוגש כתב אישום נגד נאשם שפרץ לבניין העיריה ועסק נוסף במקום, אתמול (ראשון) הוגש כתב אישום נוסף נגד תושב מעלות בן 46 בגין פריצה לבית מגורים בשכונה בה התרחשו מספר התפרצויות.

מחומר החקירה עולה כי הנאשם, בעל עבר פלילי בעבירות רכוש, הגיע לבית מצויד בסכין ולאחר שעשה נזק בבד המכסה את המרפסת נכנס לתוך הבית וגנב תכשיטים יקרי ערך.

כאמור, עם סיום שלב החקירה, שכלל איתור ממצאים רבים וסיוע באמצעים טכנולוגיים, כתב אישום הוגש בבית משפט השלום בעכו באמצעות שלוחת תביעות גליל צפון לצד בקשה למעצר הנאשם עד תום ההליכים.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (17%)

לא (83%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר