הפורץ נתפס תושב מעלות פרץ לבית מגורים וגנב תכשיטים | כך הוא תועד בתום חקירה של שוטרי המחוז הצפוני כתב אישום הוגש נגד תושב מעלות שפרץ לבית מגורים בעיר וגנב תכשיטים | תיעוד מהפריצה (משטרה)

קר קובי רוזן כיכר השבת | 12:02