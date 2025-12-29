כיכר השבת
המעגל נסגר

תיעוד סוער מהמכולת: צעירים שודדים את הקופה, המוכר מתעמת איתם

שני צעירים נעצרו בחיפה לאחר שוד במכולת בכרמל הצרפתי בחיפה | תיעוד סוער: הם נכנסו למכולת רעולי פנים, תקפו את המוכר באלימות, גרמו לנזק למקום ונמלטו | כתב אישום הוגש נגדם (בארץ)

תיעוד האירוע הקשה (צילום: דוברות המשטרה)

שוטרי תחנת חיפה במשטרת ישראל עצרו שני חשודים שביצעו שוד במכולת בעיר - תוך כך שהם תוקפים את העובד וגורמים לנזק במקום. כך מסרה היום (שני) המשטרה. החקירה בעניינם הסתיימה ומוגש נגדם כתב אישום.

האירוע התרחש לפני קרוב לשבועיים. בתאריך 17.12.25 בשעות הערב התקבל דיווח במוקד המשטרה על חשודים אשר שדדו מכולת בשכונת "כרמל צרפתי" בחיפה.

במהלך השוד, כך נמסר, תקפו הצעירים השודדים את המוכר, גרמו לנזק במקום ונמלטו. שוטרי תחנת חיפה הגיעו למקום ופתחו בסריקות לאיתור החשודים.

בפעילות נחושה, איתרו השוטרים את החשודים בקרבת מקום עם ממצאים הקושרים אותם לאירוע. החשודים, תושב נוף הגליל בן 24 וקטין נוסף, נעצרו לחקירה בתחנת חיפה אשר בסיומה נכלאו.

מחומר החקירה עולה כי החשודים נכנסו יחד למקום, ניסו לשדוד את הקופות, המוכר ניסה לסכל את השוד, התעמת עם השודדים עד שהצליח להבריח אותם וזאת לאחר שתקפו אותו.

מעצרם של החשודים הוארך מעת לעת בבית המשפט. עם סיום כלל פעולות החקירה, הצליחה המשטרה לגבש תשתית ראייתית מוצקה והובילה להגשת כתב אישום נגדם באמצעות הפרקליטות, בצירוף בקשה למעצרם עד תום ההליכים.

