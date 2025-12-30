שעות של סריקות בנחל מיתר הסתיימו במציאת גופתו של הנעדר

הסריקות לאיתור הנעדר לאחר שנצפה כאשר הוא נסחף בתוואי מקטע יובל מיתר של נחל חברון, הסתיימו הבוקר (שלישי) עם מציאת גופתו של הצעיר כבן 21, אזרח ישראלי תושב הפזורה הבדואית.

במאמצי החיפוש השתתפו מתנדבי יחידות החילוץ הר הנגב, ערבה, מגילות, ואורבני, של משטרת ישראל בפיקוד יחידת החילוץ עציון-יהודה של מחוז ש"י ויחידת החילוץ ערד של מחוז דרום יחד עם שוטרי משטרת ישראל ממחוז ש"י ומחוז דרום, ובסיוע לוחמי האש ממחוז דרום, וצוותי יחידת 'להבה' של מערך כבאות והצלה לישראל.

מיד עם קבלת הדיווח אתמול, בעיצומה של הסערה, הוזעקו למקום כוחות רבים ביניהם מתנדבי יחידת החילוץ השונות של משטרת ישראל ובוצעו סריקות מקיפות לאורך שתי גדות הנחל שזורם בצורה איתנה כל העת, והיובלים המתפלגים ממנו, באורך של למעלה מ-20 קילומטרים. הסריקות בוצעו בצורה רגלית תוך הפעלת היחידה האווירית של משטרת ישראל וצוותי הרחפנים של יחידות החילוץ לצורך סריקות ממבט עילי.

הבוקר הצטרפו אל הסריקות יחידות חילוץ נוספות מרחבי הארץ, ועם קבלת דיווח מאזרחים על ממצא חשוד שאותר בסבך צמחיה, הגיעו למקום כוחות גדולים של משטרה יחד עם מתנדבי יחידות החילוץ, ולמרבה הצער אותרה גופתו של הנעדר.

יחידות החילוץ של משטרת ישראל, ומשטרת ישראל משתתפים בצער הכבד של המשפחה, ומזכירים כי בשעת שיטפון יש לנקוט במשנה זהירות ולא להתקרב לגדות נחל.