פרצו לרכב וגנבו תפילין וכסף מזומן | כך הם נעצרו

מעצר החשודים (צילום: דוברות המשטרה)
חוקרי משטרת מסובים פתחו בחקירה לפני כחודש עם קבלת תלונה על רכב שנפרץ ברחוב הסדנא באור יהודה, כאשר נגנב ממנו כסף מזומן בסך 29,900 שקלים ותפילין.
במסגרת חקירה סמויה תוך איסוף ראיות וממצאים זוהו שני חשודים ובתחילת השבוע הבלשים איתרו אותם.
בחיפוש שנערך אותרו ונתפסו כסף מזומן בסך 3,500 ש"ח, שני פלאפונים והרכב המעורב.
שני החשודים, בני 46 ו-21, תושבי גבעת שמואל, נעצרו עפ"י צווי בימ"ש לחקירה בתחנת המשטרה ובסיומה הם נכלאו.
בימ"ש השלום בת"א האריך את מעצרם עד 31/12/25 והבוקר יובאו לדיון נוסף. החקירה נמשכת.
