כיכר השבת
בגלל ויכוח

נוסע דקר נוסע באוטובוס עם מספריים באמצע כביש 1 | כך זה נגמר

נוסע דקר נוסע באמצעות מספריים במהלך נסיעה באוטובוס בכביש 1 | המשטרה הוזעקה והדוקר נעצר לחקירה (משטרה)

הסכין שנתפסה על ידי השוטרים באמצעותה דקר החשוד את הקורבן (צילום: דוברות המשטרה)

בשעות הערב אמש (ראשון) התקבל דיווח במוקד על מקרה דקירה שהתרחש בתוך אוטובוס שנסע בכביש 1 לכיוון מרכז הארץ.

עם קבלת הדיווח, שוטרי מג"ב מתחנת מטה יהודה הגיעו במהירות למקום ועצרו את האוטובוס. השוטרים עלו לאוטובוס והבחינו בקורבן שטופל במקום על ידי גורמי רפואה, ועצרו נוסע, בן 20 תושב ירושלים, בחשד שתקף ודקר זמן קצר קודם לכן את הנוסע.

החשוד שנעצר הועבר לחקירה בתחנת הראל במחוז ירושלים, ממנה עלה כי עפ"י החשד, בעקבות ויכוח שהתגלע בין החשוד לקורבן, החשוד תקף ודקר אותו באמצעות מספריים שאחז בידו וכתוצאה מכך, גרם לו לחבלות.

בחיפוש שערכו השוטרים אחר כלי התקיפה, נתפסו מספריים בתוך שקית שהייתה ברשות החשוד ועפ"י החשד באמצעותם דקר את הקורבן.

היום, יובא החשוד לבית המשפט לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו.

