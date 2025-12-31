אילוסטרציה. אין קשר בין התמונה לנאמר בכתבה

צעיר בן 19 תושב ירושלים נעצר הלילה (בין שלישי לרביעי) בידי משטרת ישראל, לאחר שאיים על נהג אוטובוס בעיר באמצעות סכין. המשטרה עדכנה כי היום יובא לדיון בבית המשפט.

האירוע התרחש סמוך לשעה 02:00 לפנות בוקר. באותה שעה התקבל דיווח במוקד המשטרה על אודות איומים בסכין כלפי נהג אוטובוס במהלך נסיעה בירושלים. על פי הדיווח, נהג האוטובוס מסר כי הצעיר עלה לאוטובוס כשהוא מלווה בכלב ללא מחסום מתאים (זמם), תוך שהוא מעשן חומר החשוד כסם. הנהג פנה אליו וביקש ממנו לרדת מהאוטובוס ובתגובה לכך, על פי החשד, שלף החשוד סכין מכיסו, איים עליו באומרו: "אני לא יורד, אתה ערבי מסריח, אני אדקור אותך". חבר הכנסת חשף רגע אישי מטלטל: "נאלצתי לפרוץ לאבא שלי לבית בלילה" יוני גבאי | 30.12.25 שוטרי תחנת לב הבירה במחוז ירושלים הוזעקו במהירות למקום ופעלו בנחישות למעצר החשוד (כאמור צעיר בן 19, תושב ירושלים).

הסכין שנמצאה על גופו ( צילום: דוברות המשטרה )

במהלך חיפוש שנערך על החשוד, נמצאה ברשותו סכין וחומר החשוד כסם והם נתפסו על ידי השוטרים. החשוד הועבר לחקירה בתחנת לב הבירה והמשטרה מבקשת להאריך את מעצרו.

"משטרת ישראל רואה בחומרה רבה כל מקרה של אלימות, איומים וגילויי גזענות, בפרט במרחב הציבורי ובתחבורה הציבורית. השוטרים ימשיכו לפעול בנחישות, באפס סובלנות ותוך תגובה מהירה לכל אירוע המסכן חיי אדם, במטרה לשמור על ביטחון הציבור והסדר הציבורי", נמסר מהמשטרה.