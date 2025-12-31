השוד והשליפה ( צילום: דוברות המשטרה )

המשטרה הצליחה לשים את ידה במהירות על שני שודדים, שביצעו שוד בחנות תכשיטים בכרמיאל, כך המשטרה מדווחת היום (רביעי) - יום לאחר האירוע.

בשעות הבוקר אתמול התקבל דיווח במשטרה על אירוע גניבת תכשיטים, בחנות בקניון בעיר כרמיאל, כאשר שני חשודים הגיעו לדוכן תכשיטים וביקשו מהמוכרת לראות את התכשיטים מקרוב וברגע שהיו בידו של החשוד נמלט בריצה מהמקום עם שרשרת וצמיד יוקרתיים.

השוד בחנות התכשיטים | צפו ( צילום: דוברות המשטרה )

עם קבלת הדיווח, נפרסו שוטרי המחוז הצפוני בצירים ראשיים ועל כביש 85 והחלו בתחקור האירוע, תוך התחקות אחר הרכב שנמלט מהמקום. על כביש 6, לאור יום: הבלשים עצרו "על חם" חוליית גנבים | צפו בדרמה קובי רוזן | 11:03 השוטרים הצליחו לעצור במהירות לעצור את הרכב החשוד על כביש 85 סמוך לצומת עמיעד ובו שני החשודים כשברשותם אותרו התכשיטים הגנובים בשווי של כ-50 אלף שקלים.

נשלף מהרכב | תיעוד ( צילום: דוברות המשטרה )

החשודים (תושבי קרית שמונה 20,23) נעצרו ונחקרו בתחנה המשטרה והועלו לדיון בבית משפט השלום בעכו וחקירתם עודנה נמשכת.

"משטרת ישראל פועלת במאבקה הנחוש והבלתי מתפשר כנגד עברייני רכוש המהווים איום לביטחונו ושלומו של האזרח ותמשיך לפעול למען ביטחון הציבור ולמיצוי הדין עם פורעי החוק", נמסר מהמשטרה.