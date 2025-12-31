כיכר השבת
בשווי 50 אלף

תיעוד מטורף: שדדו תכשיטים בכרמיאל, השוטרים רדפו אחריהם ושלפו אותם מהרכב

שני תושבי קרית שמונה, נשלפו מרכבם באמצע הנסיעה בכביש 85, שעה קלה לאחר שביצעו שוד בשווי 50 אלף שקלים, בחנות תכשיטים בקרית שמונה | תיעוד וסיקור (חדשות משטרה)

השוד והשליפה (צילום: דוברות המשטרה)

המשטרה הצליחה לשים את ידה במהירות על שני שודדים, שביצעו שוד בחנות תכשיטים בכרמיאל, כך המשטרה מדווחת היום (רביעי) - יום לאחר האירוע.

בשעות הבוקר אתמול התקבל דיווח במשטרה על אירוע גניבת תכשיטים, בחנות בקניון בעיר כרמיאל, כאשר שני חשודים הגיעו לדוכן תכשיטים וביקשו מהמוכרת לראות את התכשיטים מקרוב וברגע שהיו בידו של החשוד נמלט בריצה מהמקום עם שרשרת וצמיד יוקרתיים.

השוד בחנות התכשיטים | צפו (צילום: דוברות המשטרה)

עם קבלת הדיווח, נפרסו שוטרי המחוז הצפוני בצירים ראשיים ועל כביש 85 והחלו בתחקור האירוע, תוך התחקות אחר הרכב שנמלט מהמקום.

השוטרים הצליחו לעצור במהירות לעצור את הרכב החשוד על כביש 85 סמוך לצומת עמיעד ובו שני החשודים כשברשותם אותרו התכשיטים הגנובים בשווי של כ-50 אלף שקלים.

נשלף מהרכב | תיעוד (צילום: דוברות המשטרה)

החשודים (תושבי קרית שמונה 20,23) נעצרו ונחקרו בתחנה המשטרה והועלו לדיון בבית משפט השלום בעכו וחקירתם עודנה נמשכת.

"משטרת ישראל פועלת במאבקה הנחוש והבלתי מתפשר כנגד עברייני רכוש המהווים איום לביטחונו ושלומו של האזרח ותמשיך לפעול למען ביטחון הציבור ולמיצוי הדין עם פורעי החוק", נמסר מהמשטרה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר