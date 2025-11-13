ניסיון הברחה חסר תקדים של בעלי חיים נדירים סוכל היום בנתב"ג, כאשר צעיר מבני ברק ששב מתאילנד ניסה להעביר במזוודתו כמעט מאתיים בעלי חיים אקזוטיים – ביניהם נחשים, צבים, לטאות, צפרדעים וסרטנים. שווי הסחורה הלא חוקית נאמד בעשרות אלפי דולרים.

האירוע התרחש הבוקר, כאשר הצעיר, בן 24, נחת בארץ ובחר לעבור במסלול הירוק באולם הנוסעים – המעבר המיועד לנוסעים שאין ברשותם טובין המחייבים הצהרה למכס. ערנותם של בודקי המכס עוררה חשד, ובבדיקה מעמיקה התגלתה במזוודה כמות אדירה של בעלי חיים ארוזים בצפיפות בתנאים קשים, ללא מזון וחשופים לטמפרטורות גבוהות. החשוד נעצר במקום, נחקר, ונפתחו נגדו הליכים פליליים.

ממשרד החקלאות וביטחון המזון נמסר כי מדובר במגוון רחב של מינים העלולים להפוך למינים פולשים ולפגוע קשות בטבע ובחקלאות המקומית. בעלי החיים הובאו ללא בדיקות וטרינריות כנדרש, דבר המעלה חשש להחדרת מחלות ופרזיטים מסוכנים. ברוב המקרים, נאמר, בעלי חיים שמוברחים בתנאים כאלה אינם שורדים זמן רב. עם זאת, במקרה זה אותרו כל החיות בחיים, וכעת נעשים מאמצים להשיבן למדינות המוצא.

ברשות הטבע והגנים הדגישו כי עצם ניסיון ההברחה מהווה עבירה חמורה על חוקי המדינה, ובהם חוק הגנת חיית הבר וחוק צער בעלי חיים. לדברי הרשות, מעבר לסיכון האקולוגי ולפגיעה בבעלי החיים עצמם, מדובר בתופעה פלילית מתמשכת שיש להילחם בה באופן נחרץ.

ברשות הטבע והגנים בירכו על שיתוף הפעולה בין בודקי המכס, משרד החקלאות וביטחון המזון ונתב"ג, שהוביל לחשיפת המקרה החריג. "מדובר בדוגמה מצוינת לשיתוף פעולה יעיל בין גורמי האכיפה, שהצליחו למנוע פגיעה קשה בטבע ובמערכות האקולוגיות בישראל", נמסר.