הרב אורי לופוליאנסקי ( צילום: ארכיון 'כיכר השבת' )

אבל כבד ירד בשעת חצות הלילה של יום רביעי, על עולם החסד ועל העיר ירושלים עם הישמע הבשורה המרה על הסתלקותו של האדם היקר שבאנשים, איש החסד, גאון במידות, עטור במעשים טובים, הרב אורי לופוליאנסקי זצ"ל, מייסד ומקים ארגון 'יד שרה' ומי ששימש כראש עיריית ירושלים, לאחר שנזדכך בייסורים קשים בשנותיו האחרונות והוא בן 74 בפטירתו.

המנוח זצ"ל נולד בכ"ז באב תשי"א, בעיר חיפה, לאביו ר' יעקב לופוליאנסקי ז"ל, שעלה מפולין בנס ערב פרוץ מלחמת העולם השנייה, ולאמו מרת מלכה לבית רוזנבלום ע"ה. בצעירותו קנה את תלמודו בתיכון הדתי "יבנה" ובישיבה התיכונית "פרחי אהרון". כבר אז ניכרה בו אהבת התורה והבריות. עם סיום לימודיו התיכוניים, שם את פעמיו להיכלי התורה הגבוהים, ועלה לירושלים ללמוד בישיבת "תורה אור" המעטירה, ומשם המשיך לקנות קנייני נצח בישיבת "הנגב" בנתיבות, שם התעלה במעלות התורה והיראה תחת הדרכת רבותיו.

לופוליאנסקי בבית הגראי"ל שטיינמן

סיפור חייו של הרב לופוליאנסקי הוא סיפורו של החסד היהודי בדורנו. הכל החל בשנת תשל"ו, כאשר נזקק לשאול מכשיר אדים עבור בנו הקטן ונוכח בקושי הלוגיסטי הכרוך בכך. מתוך הניסיון האישי, הקים בדירתו הקטנה גמ"ח להשאלת ציוד רפואי, שצמח והפך לאימפריית 'יד שרה' – הארגון הגדול בעולם להשאלת ציוד רפואי, המפעיל מאות סניפים ואלפי מתנדבים.

התפללו לרפואתו: איש החסד הרב אורי לופוליאנסקי במצב קריטי חזקי שטרן | 12:46

על פועלו הכביר זכה בפרס ישראל ובאותות הוקרה רבים, אך כפי שהיה נוהג לומר: "החיוך של החולה שחוזר לביתו הוא הפרס האמיתי שלי". הוא קרא לארגון על שם סבתו הי"ד שנספתה בשואה, כסמל להמשכיות החיים והנתינה היהודית.

לופוליאנסקי בבית הגר"ח קנייבסקי

בשנת תשס"ג עשה היסטוריה כאשר נבחר לראש עיריית ירושלים החרדי הראשון. בתקופת כהונתו ידע לנווט ברגישות ובחכמה בין חלקי האוכלוסייה השונים בעיר המורכבת בעולם, תוך שמירה על הסטטוס קוו ודאגה לכל תושב ותושב. גם בימיו הסוערים ביותר בעירייה, נותר הרב לופוליאנסקי איש של עשייה שקטה וצנועה, כשדלת לשכתו פתוחה לכל נזקק.

לופוליאנסקי בבית הגר"ש אויערבך

שנותיו האחרונות היו רצופות ניסיונות. בפרשת 'הולילנד' הורשע בעבירות שבוצעו לטובת מוסדות החסד שהקים. בית המשפט, שהכיר במצבו הרפואי המורכב ובכך שהכספים לא נכנסו לכיסו הפרטי אלא הופנו כולם לצדקה ולבניית בתי כנסת, הקל בעונשו באופן חסר תקדים. הציבור הירושלמי, שהכיר לו טובה, נרתם בהמוניו לסייע לו בשעותיו הקשות.

הרב לופוליאנסקי זצ"ל הותיר אחריו משפחה ענפה, 12 ילדים הממשיכים בדרכו בתורה ובחסד, ואלפי מתנדבים המרגישים כעת יתומים מאביהם הרוחני.

"ירושלים איבדה הערב לא רק ראש עיר לשעבר, אלא את הלב הפועם של החסד בעיר", ספדו לו כעת אנשי חסד רבים שסבבו סביב מיטתו וביכו את לכתו של "האיש והחיוך" שהתמסר כל כולו למען הזולת.

הלוויתו תצא מחר יום חמישי י״ט טבת בשעה 11:00 בבוקר מביתו שבשכונת סנהדריה מורחבת ירושלים להר המנוחות, שם יטמן. תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.