מעצרו של תושב מזרח ירושלים, בשנות העשרים לחייו, הוארך היום (ראשון) בבית המשפט, לאחר שנעצר אתמול בקניון בדרום ירושלים אחרי ביצוע מעשה מכוער כלפי נערות.

זה קרה אמש, מוצאי שבת. במוקד המשטרה התקבל דיווח על קטטה שפרצה בקניון בדרום ירושלים. מיד עם קבלת הדיווח הגיעו למקום שוטרי תחנת מוריה במחוז ירושלים.

מבדיקת נסיבות המקרה עלה כי החשוד, שליח שירות משלוחים, הגיע לקניון על מנת לאסוף משלוח מאחת החנויות, אלא שבמהלך שהותו במקום ביצע תנועה מכוערת כלפי צעירות ששהו בקניון.

שוטר שלא במשמרת, הבחין במתרחש וניגש אל החשוד והזדהה בפניו כשוטר. החשוד החל לתקוף את השוטר, היכה אותו באמצעות מכשיר הטלפון הנייד שהיה ברשותו וגרם לו לפציעה בראשו. השוטר פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

החשוד, בשנות ה-20 לחייו תושב מזרח ירושלים, נעצר במקום על ידי השוטר הפצוע בסיוע מאבטחי הקניון ושוטרי תחנת מוריה שהגיעו למקום, והוא הועבר לחקירה בתחנת מוריה.

היום הובא החשוד בפני בית המשפט לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו, ומעצרו הוארך עד מחר.

"המשטרה רואה בחומרה אלימות מכל סוג, ובפרט תקיפה של אנשי חוק בעת מילוי תפקידם, ותמשיך לפעול בנחישות למצות את הדין עם כל מי שפוגע בביטחון הציבור", נמסר מהמשטרה.