כיכר השבת
פונה לבית חולים

אירוע חמור בקניון הירושלמי: איש משלוחים ביצע פעולה מכוערת ותקף שוטר

איש משלוחים נעצר במוצאי שבת בקניון בדרום ירושלים לאחר שביצע מעשהמכוער כלפי נערות ותקף לאחר מכן שוטר שלא במשמרת. היום הוארך מעצרו בבית המשפט (בארץ)

1תגובות
אילוסטרציה (צילום: דוברות המשטרה)

מעצרו של תושב מזרח , בשנות העשרים לחייו, הוארך היום (ראשון) בבית המשפט, לאחר שנעצר אתמול בקניון בדרום ירושלים אחרי ביצוע מעשה מכוער כלפי נערות.

זה קרה אמש, מוצאי שבת. במוקד התקבל דיווח על קטטה שפרצה בקניון בדרום ירושלים. מיד עם קבלת הדיווח הגיעו למקום שוטרי תחנת מוריה במחוז ירושלים.

מבדיקת נסיבות המקרה עלה כי החשוד, שליח שירות משלוחים, הגיע לקניון על מנת לאסוף משלוח מאחת החנויות, אלא שבמהלך שהותו במקום ביצע תנועה מכוערת כלפי צעירות ששהו בקניון.

שוטר שלא במשמרת, הבחין במתרחש וניגש אל החשוד והזדהה בפניו כשוטר. החשוד החל לתקוף את השוטר, היכה אותו באמצעות מכשיר הטלפון הנייד שהיה ברשותו וגרם לו לפציעה בראשו. השוטר פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

החשוד, בשנות ה-20 לחייו תושב מזרח ירושלים, נעצר במקום על ידי השוטר הפצוע בסיוע מאבטחי הקניון ושוטרי תחנת מוריה שהגיעו למקום, והוא הועבר לחקירה בתחנת מוריה.

היום הובא החשוד בפני בית המשפט לדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרו, ומעצרו הוארך עד מחר.

"המשטרה רואה בחומרה אלימות מכל סוג, ובפרט תקיפה של אנשי חוק בעת מילוי תפקידם, ותמשיך לפעול בנחישות למצות את הדין עם כל מי שפוגע בביטחון הציבור", נמסר מהמשטרה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (85%)

לא (15%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
ומה יעשו לו , ישוחרר בתנאים מגבילים ויחזור לפשעיו מהר מאוד.אין הרתעה אין משילות.....
מישל

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה :

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר