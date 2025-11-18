כיכר השבת
זירה קשה: בן 60 "מחשובי השכונה" הירושלמית אותר ללא רוח חיים

בביתו ברחוב רבנו גרשום בירושלים, נמצא היום בשעות הצהרים יהודי "מוכר מחשובי השכונה" כבן 60 ללא רוח חיים | מתנדבי זק"א טיפלו בזירה ובהמשך הגופה שוחררה לקבורה (בארץ)

(צילום: דובאות זק"א)

גבר כבן 60 אותר היום (שלישי) ללא רוח חיים בביתו ב. כך מסר ארגון זק"א בשעת ערב מוקדמת, וציין כי בזכות פעילות מתנדבי הארגון בזירה שוחררה הגופה לקבורה.

זה קרה היום בשעות הצהרים. בן ה-60, שנחשב ליהודי מוכר, מחשובי השכונה הירושלמית, נמצא ללא רוח חיים בדירתו ברחוב רבנו גרשום בעיר.

"מתנדבי זק"א מחוז ירושלים פעלו בזירה וטיפלו בכבוד המת. בנוסף סייעו המתנדבים באיתור קרובי משפחתו וליוו אותם בכל הנדרש", נמסר מזק"א.

עוד הוסיפו כי "בזכות פעילות מתנדבי זק"א בזירה, וקמב"ץ זק"א מחוז ירושלים הרב מאיר אקער, שוחררה גופתו של המנוח לקבורה".

