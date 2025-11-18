כיכר השבת
הוצאו צווי מעצר

התיעוד שנהפך ויראלי ברשת: זו הסיבה שהמשטרה עצרה חשודים ממודיעין עילית

בעקבות תיעוד שהופץ ברשת, בו נראים צעירים תוקפים נהג אוטובוס בעיר מודיעין עילית, המשטרה מעדכנת, כי הצליחה לעצור שני חשודים תושבי העיר שלכאורה היו מעורבים במקרה (חדשות משטרה) 

מתוך התיעוד שהופץ ברשת (צילומסך)

שני חשודים מהעיר מודיעין עילית, נעצרו בגין חשד לתקיפת נהג אוטובוס בעיר, כך מדווחת לפני זמן קצר (שלישי) משטרת ישראל.

השניים חשודים במעורבות בתקיפת נהג אוטובוס בעיר מודיעין עילית, אירוע חמור שתועד והפך לוויראלי ברשת.

על פי עדכון המשטרה, ביום רביעי שעבר בשעה 15:30, התקבלה תלונתו של נהג אוטובוס אשר הותקף במהלך עבודתו על ידי שני חשודים שפרצו בכוח לתוך האוטובוס והכו אותו. הנהג פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים.

עם קבלת התלונה פתחה תחנת מודיעין עילית בחקירה, שבמהלכה בוצעו פעולות רבות לאיתור ולזיהוי החשודים, והוצאו נגדם צווי מעצר. כעבור זמן קצר אותרו ונעצרו החשודים בפעילות מהירה של בלשי התחנה וסיירי המשטרה.

השניים נחקרו ונכלאו, ובסוף שבוע שעבר הוארך מעצרם בבית המשפט עד יום שני האחרון ששוחררו ממעצר בתנאים מגבילים והחקירה בעניינם נמשכת בכדי למצות את הדין עימם.

מהמשטרה נמסר על המקרה: "משטרת מחוז ש"י רואה בחומרה תקיפה של עובדי ציבור ותמשיך לפעול בנחישות למיצוי הדין עם המעורבים באירועי אלימות".

