את השאלה הזו לא ציפה ינון מגל לשמוע מהרב החרדי בטיסה בדרך לארץ

ינון מגל שיתף בשיחה קצרה שקיים עם שליח חב"ד בטיסה מניו יורק אמש | השאלה הפשוטה שנשאלה אחרי הנחת תפילין הפתיעה את העיתונאי של ערוץ 14 - שלא ציפה לה (אנשים, ברנז'ה)

ינון מגל (צילום: Arie Leib Abrams/Flash90)

עיתונאי ערוץ 14 ינון מגל שיתף הערב (שני), בפתח תכנית 'הפטריוטים', בשיחה שהייתה לו אתמול בערב עם אחד משליחי בתאילנד - ועל שאלה מפתיעה שנשאלה במהלכה.

זה קרה אחרי שידידיה מאיר, פאנליסט בתכנית, סיפר על "הרגע שלו" מכינוס השלוחים של אלפי שלוחי חב"ד שנחתם אמש בניו יורק - כינוס שבו שהו גם מגל וגם מאיר.

ידידיה מאיר סיפר כי במטוס בדרך לארץ, רגע לפני השקיעה, הוא ראה את הרב שלום גליצינשטיין, שליח חב"ד באי פוקט בדרום תאילנד - מקום שמושך אליו המוני תיירים בכל שנה.

"השליח היה איתנו בטיסה", סיפר מאיר, "והוא עבר עם תפילין במטוס, רגע לפני השקיעה, והציע לאנשים להניח תפילין.

"הוא הציע לאדם שישב לידי במטוס, בנימוס, להניח, והאדם ענה לו שאינו מעוניין. אז הוא עבר ליהודי הבא שאמר לו כן והניח. זה מבחינתי היה "הרגע" מהכינוס. אחרי האורות הגדולים - המעשה הקטן".

ואז הפתיע מגל כשסיפר: "האמת שהוא ניגש גם אליי, והנחתי תפילין. כשהנחתי הוא צילם אותי ואמר לי 'אשלח לך את התמונות'. הייתי בטוח שהוא מכיר אותי, אבל הוא שאל 'איך קוראים לך?' אמרתי: הו זה חב"דניק אמיתי". לשאלה הזו, איך קוראים לך, גם ינון מגל לא ציפה.

כינוס שליחי חב"ד הוא כינוס המתקיים זה כארבעים שנה במרכז חב"ד העולמי בניו יורק אחת לשנה לקראת חודש כסלו. במסגרתו מגיעים אלפי השלוחים למספר ימים בחצרו של האדמור מליובאוויטש זי"ע.

בחייו של האדמור ההתכנסות נסובה סביב התוועדות עמו. בשנים שלאחר הסתלקותו עולים כלל השלוחים יחד לציונו בערב שבת מברכים החודש כסלו, ובשעת צהרים של יום ראשון מתקיים מעמד הבאנקעט המרכזי. השנה השתתפו בו למעלה מ-6,000 שלוחים מ-111 מדינות בעולם.

