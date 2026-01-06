כיכר השבת
לקראת העצרת הערב

משפחות ספרדיות רועדות: הגר"מ שטרנבוך; "מפלת הממשלה תהיה גדולה מאוד"

לקראת העצרת הערב בירושלים: הגאון רבי בן ציון מוצפי עלה למעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך, ותיאר את החששות של המשפחות הספרדיות ממעצרים |  בנוסף ביקש את ברכתו של הגר"מ למשתתפי העצרת | צפו בביקור המרגש שבסיומו התבטא הפוסק "המפלה של הממשלה תהיה גדולה" (חרדים)

הגרב"צ מוצפי בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: דוד ארזני )

לקראת העצרת הערב (שלישי) בירושלים נגד , עלה הגאון רבי בן ציון מוצפי למעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך לבקש את ברכתו עבור משתתפי העצרת, ותיאר את חששם של המשפחות הספרדיות מגזירת הגיוס.

הגרב"צ מוצפי ביקש מהפוסק: "רוצים שהרב יברך שיבואו כולם לעצרת", והגר"מ נענה ובירך "הלוואי שכולם יבואו לעצרת ויתקדש שם שמים, מהפשרות לא מצליחים, הם הולכים כאן והם רואים שזה הלך להם אז הולכים הלאה, הם לא נחים".

הגרב"צ מוצפי הוסיף ותיאר את חששם של המשפחות הספרדיות מגזירת הגיוס: "יש משפחות ספרדיות שהם קצת חלשות ויש להם בנים שהם ממש זהב ומרגליות והם רוצים לגייס את הילדים".

הגר"מ שטרנבוך ענה: "צריך הרבה רחמים", הם לא נחים, אם לא הולך להם בדרך אחת הם מחפשים דרך אחרת".

לסיום בירך הגר"מ שטרנבוך: "המפלה שלהם תהיה גדולה עד מאוד" .

הגרב"צ מוצפי בביקור אצל הגר"מ שטרנבוך (צילום: דוד ארזני)
0 תגובות

3
למען הדיוק הרב אומר המפלה שלהם לא כמו שבכותרת הבג"ץ היועמשיט והפרקליטות הם הממשלה בפועל כיום כנראה שהכותרת נכונה בכל זאת!
חיים
2
הרב אמר "המפלה שלהם תהיה גדולה עד מאוד", לא רק הממשלה
הכותרת לא מדויקת
1
צדיק יסוד עולם הרב שטרנבוך גוזר . והשם מקיים !!
גאון גדול

