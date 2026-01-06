לקראת העצרת הערב (שלישי) בירושלים נגד חוק הגיוס, עלה הגאון רבי בן ציון מוצפי למעונו של הפוסק הגאון רבי משה שטרנבוך לבקש את ברכתו עבור משתתפי העצרת, ותיאר את חששם של המשפחות הספרדיות מגזירת הגיוס.

הגרב"צ מוצפי ביקש מהפוסק: "רוצים שהרב יברך שיבואו כולם לעצרת", והגר"מ נענה ובירך "הלוואי שכולם יבואו לעצרת ויתקדש שם שמים, מהפשרות לא מצליחים, הם הולכים כאן והם רואים שזה הלך להם אז הולכים הלאה, הם לא נחים".

הגרב"צ מוצפי הוסיף ותיאר את חששם של המשפחות הספרדיות מגזירת הגיוס: "יש משפחות ספרדיות שהם קצת חלשות ויש להם בנים שהם ממש זהב ומרגליות והם רוצים לגייס את הילדים".

הגר"מ שטרנבוך ענה: "צריך הרבה רחמים", הם לא נחים, אם לא הולך להם בדרך אחת הם מחפשים דרך אחרת".

לסיום בירך הגר"מ שטרנבוך: "המפלה שלהם תהיה גדולה עד מאוד" .