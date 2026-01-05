מליאת הכנסת הערב ( צילום: ערוץ כנסת )

לאחר הנאום של ראש הממשלה בנימין נתניהו בדיון 40 חתימות הערב (שני), נאם ראש האופוזיציה לפיד ושב לתקוף את נתניהו, אך האחרון בחר שלא לוותר ועקץ אותו בחדות ומאידך דיבר על חשיבות עולם התורה.

המתקפה החוזרת של נתניהו ( צילום: ערוץ כנסת )

לאחר נאומו של לפיד, נתניהו עלה שוב לנאום ואמר: "עכשיו אנחנו מעבירים חוק גיוס אמיתי לעומת חוק ההשתמטות שלכם. אני עומד אחרי כל מה שאמרתי על הדברים שיש בחוק שלנו, על הדברים שלא היו בחוק שלכם. אני מבין שיש אנשים שאינם רווים נחת מזה. אתם בוודאי לא, כי אתם רוצים שזה ייכשל".

"לצערי", אמר ראש הממשלה: "אני שומע גם קולות מסוימים מהצד שלנו. אני מגנה בכל תוקף את הדיבורים על הטלאי הצהוב. זה לא טלאי צהוב להתגייס לצבא ההגנה לישראל. וטוב שאתמול באו מאות צעירים חרדים. אבל אנחנו נקיים במקביל גם את עולם התורה, משום שבלי עולם התורה לא היינו מתקיימים פה, לא היינו מגיעים לאן שהגענו".

עוד אמר נתניהו בצורה מרגשת: "לא היינו מקיימים ולא היינו מגיעים לזמן הזה, וגם לא יהיה לנו עתיד. ולכן אנחנו מקיימים את שני הדברים גם יחד, ובצדק. אם אתם עוקבים אחרי תולדות היהודים, מה קרה להם בגלות? איך הגלו אותם ממקום למקום? איך שחטו בהם, איך בזזו אותם, עשו דברים נוראים ובכל הזמן הזה התורה, לימודי התורה, שמירת מורשת ישראל, נשמרה, ובלעדיה לא היינו פה. ולכן אני מכבד את זה. ואני לא בז לזה, ואני לא מנסה לחסל את זה. אני רוצה דו-קיום של הדבר. יהיו לומדי תורה, ויהיו גם מתגייסים, וברוך השם זה מתחיל לקרות, ותכף זה יקרה בכפל כפליים, במכפלות. זה דבר שאתם צריכים לעודד אם אתם דואגים לעתיד המדינה".

בהמשך עבר ראש הממשלה לעקוץ את לפיד ואמר: "אתה יודע מה הסיבה שיש לך כיום רק ארבעה מנדטים. הרי לפני שנה וחצי אמרת לי לא תהיה מזרקה על שמך. לא תהיה כיכר על שמך. אתה חושב שזה מה שמעניין אותי? אני פה כדי לדאוג לקיום של עם ישראל. זה מה שמעניין אותי ולא אותך ולכן בסקרים נותנים לך ארבעה מנדטים".