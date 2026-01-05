כיכר השבת
נתניהו במליאה: "ייתכן שאנו ברגע מכריע והעם האיראני ייקח את גורלו בידו; זה מה שסיכמתי עם טראמפ"

בפתח נאומו של ראש הממשלה נתניהו הערב במליאה, הוא עסק באיראן ואמר: "ייתכן שאנחנו עומדים ברגע מכריע בו העם האיראני יקח את גורלו בידו. טראמפ ואני סיכמנו שלא ניתן לאיראן לשקם את תעשיית הטילים ולא את תוכנית הגרעין (חדשות, פוליטי)

נתניהו היום במליאה (צילום: נועם מושקוביץ / דני שם טוב, דוברות הכנסת)

האופוזיציה גייסה היום (שני) 40 חתימות והיא מקיימת כעת דיון בהשתתפות ראש הממשלה , בנושא: "ממשלה קיצונית הפועלת בניגוד לרוב הציוני ופוגעת בלכידות הלאומית ובערכי היסוד של מדינת ישראל".

ראש הממשלה אמר בפתח דבריו: "ייתכן שאנחנו עומדים ברגע מכריע בו העם האיראני יקח את גורלו בידו. אם נותקף ההשלכות על יהיו חמורות".

ראש הממשלה אף חשף, כי הוא ונשיא ארצות הברית סיכמו, כי לא יתנו לאיראן לשקם את תעשיית הטילים ואת תוכנית הגרעין.

כאשר האופוזיציה יצאה מכליה והחלה לצעוק במליאה, נתניהו בחר לעקוץ את יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד, שעובר בקצת את אחוז החסימה בסקרים רבים: "תרשום את גובה הצעקות של חברי סיעתך, כי יש תחרות קשה אצלכם על ארבעת המקומות הראשונים ברשימת המפלגה".

"אם היינו מקשיבים לכם", נתניהו פנה שוב לאגף האופוזיציוני ואמר: "היו עדיין חטופים בעזה. דף היה חי, סינוואר היה חי, נסראללה היה חי ואיראן הייתה שועטת לגרעין".

אתם מנסים להדביק תדמית קיצונית לממשלה, אבל המצב בדיוק הפוך, אתם נוקטים עמדה קיצונית. עכשיו בוא נבדוק איך זה. אתם נוקטים עמדה קיצונית בנושא חוק הגיוס ואנחנו מחפשים לעשות היסטוריה".

