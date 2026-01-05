האופוזיציה גייסה היום (שני) 40 חתימות והיא מקיימת כעת דיון בהשתתפות ראש הממשלה בנימין נתניהו, בנושא: "ממשלה קיצונית הפועלת בניגוד לרוב הציוני ופוגעת בלכידות הלאומית ובערכי היסוד של מדינת ישראל".

ראש הממשלה אמר בפתח דבריו: "ייתכן שאנחנו עומדים ברגע מכריע בו העם האיראני יקח את גורלו בידו. אם נותקף ההשלכות על איראן יהיו חמורות".

ראש הממשלה אף חשף, כי הוא ונשיא ארצות הברית טראמפ סיכמו, כי לא יתנו לאיראן לשקם את תעשיית הטילים ואת תוכנית הגרעין.

כאשר האופוזיציה יצאה מכליה והחלה לצעוק במליאה, נתניהו בחר לעקוץ את יו"ר האופוזיציה יאיר לפיד, שעובר בקצת את אחוז החסימה בסקרים רבים: "תרשום את גובה הצעקות של חברי סיעתך, כי יש תחרות קשה אצלכם על ארבעת המקומות הראשונים ברשימת המפלגה".

"אם היינו מקשיבים לכם", נתניהו פנה שוב לאגף האופוזיציוני ואמר: "היו עדיין חטופים בעזה. דף היה חי, סינוואר היה חי, נסראללה היה חי ואיראן הייתה שועטת לגרעין".

אתם מנסים להדביק תדמית קיצונית לממשלה, אבל המצב בדיוק הפוך, אתם נוקטים עמדה קיצונית. עכשיו בוא נבדוק איך זה. אתם נוקטים עמדה קיצונית בנושא חוק הגיוס ואנחנו מחפשים לעשות היסטוריה".