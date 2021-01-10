חבר-הכנסת אורי אריאל, שעומד מאחורי הצעת החוק האוסרת שימוש בסמלים ובכינויים נאצים, מכריז מלחמה על קיצוני מאה שערים. ל"כיכר השבת" הוא אומר: נעשה לזה סוף. על הפגנת הטלאי: זה מזעזע מאוד, ההורים שנתנו לילדיהם ללבוש את הטלאי יעמדו למשפט - הוא מבטיח (אקטואליה, חדשות)
רבה של תל-אביב, הרב ישראל מאיר לאו, על ההפגנה שבה ענדו טלאי צהוב: "זה גובל בחילול השם". המשמעות של המעשה היא פשוט להתעלם מחסד הבורא שאומר לכם, אתם לא עומדים היום מול נאצים שבאים להשמיד אתכם. היום יש לכם מדינה, יש לכם בית, והשוטרים באים להגן על כל יהודי, גם אם הוא מפגין ברחובות ירושלים
ב'העדה החרדית' מגיבים לטענות הקשות על שימוש בטלאי הצהוב במהלך ההפגנה אמש. "בשואה ניסו לחסל אותנו פיזית, עכשיו ה'ציונים' והתקשורת מנסים לחסל אותנו רוחנית ולכן אנחנו רצינו להביע את הכאב האמיתי שיש לנו, ואין לנו על כך שום חרטה", אומרים ב'העדה' בשיחה עם 'כיכר השבת' (חרדים)