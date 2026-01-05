כיכר השבת
זו השופטת שתכריע בערעור של המחבלים - ולכן יש רק צד אחד אופטימי • מעייריב

הפלג הירושלמי הצליח להוסיף רב בכיר שיתנגד לחוק הגיוס: סיקור נרחב | אירועי קבלת הפנים לאסירי עולם התורה - ויש אחות ל'עזרם ומגינם' | הקרב על מערכת המשפט: המסר הפוליטי-משפטי של יהדות התורה והמהלך של מקלב| נתניהו מתייצב לצד עולם התורה ועוקץ את גולדקנופף ולפיד: סיקור פוליטי | הבשורה לעולם התורה בשפלה: ישיבה יוקרתית חדשה | המחבלים הגישו ערעור - האם יש להם סיכוי אמיתי? (מעייריב)

ההצלחה של

אחד המהלכים המתוחכמים והמוצלחים יותר של הפלג הירושלמי - הוא דווקא בגזרה הרבנית של המגזר הספרדי. - שם הפלג גורף הצלחה מסחררת עם שורה של רבנים בכירים שמתנגדים ל באופן גורף - גם ללא חלופה אמיתית ואחרת. אתמול הפלג רשם הצלחה נוספת עם התבטאויותיו של הגרב"צ מוצפי. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

מוזיקה בפלג - כותרות במיינסטרים

בזמן שהפלג הירושלמי קיים אירוע המוני בישיבת כסא רחמים - במיינסטרים של המגזר החרדי קיימו אירוע בו השתתפו צמרת ההנגה החרדית ובראשם המנהיגים הליטאיים הגר"ד לנדו, הגרמ"ה הירש והגר"א סאלים. בכתבת הווידאו שלפניכם תמצאו סיקור נרחב מהאירועים הבולטים בבני ברק לצד הסקופ שכמעט נבלע - ל'עזרם ומגינם' נולדה אחות ספרדייה - 'חיי עולם'...

קרב בלימה

ביהדות התורה נערכים להעברת חוק הגיוס בכל המישורים ולאור ההבנה כי גם במקרה קיצון בו חוק הגיוס הנוכחי יעבור למרות התנגדותם הצפויה של ארבעת חברי הכנסת של אגודת ישראל וייתכן של מספר חברי כנסת נוספים בליכוד והציונות הדתית של סמוטריץ', הרי שבג"ץ הוא המשוכה האמיתית לחוק. בדיוק בשל כך חבר הכנסת מ'דגל התורה' - הודיע את ההודעה הדרמטית על הרפורמה המשפטית ליו"ר הקואליציה ח"כ אופיר סופר. כל הפרטים בכתבת הווידאו שלפניכם.

העקיצה של ל וגולדקנוף

רה"מ נתניהו שנאלץ להשתתף בדיון 40 חתימות שיזמה האופוזציה, בחר להתייצב באו]ן פומבי לצד עולם התורה והעניק עקיצות מובחרות לראש האופוזיציה ח"כ יאיר לפיד. לפיד בחר בתגובתו להתמקד באמירה השנויה במחלוקת של יו"ר מפלגת אגודת ישראל ח"כ - מה שגרר גינוי לגולדקנופף גם מצד נתניהו. כל הפרטים מהיום הסוער בכנסת - בכתבת הווידאו שלפניכם.

פריחה בשפלה

ראשון לציון והערים השכנות – חולון, בת ים ובאר יעקב – מתעוררות למציאות חינוכית חדשה. בכינוס רב משתתפים שכלל את צמרת הרבנים של ערי המרכז, הוכרז רשמית על הקמת הישיבה לצעירים "אורחות דוד". הישיבה החדשה קמה על רקע ההצלחה המוכחת של תלמוד התורה "מגן אברהם" בעיר, המנוהל על ידי הרב מנשה מוסאי. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

השיר והשבח

ראש ישיבת אם הישיבות הגר"ש מרקוביץ', בחר לנצל - רגע לפני פקיעת הדד-ליין הרשמי - את זכותו המשפטית ובאמצעות עו"ד אייל רוזובסקי, עמותת מסורת התורה הגישה באופן רשמי את הערעור שלהם על פסק חשין. מי שתדון בערעור - היא לא אחרת מהשופטת ששלחה את הצדדים הנצים לבוררות אצל השופט בדימוס דוד חשין - מה שלא מותיר לערעור סיכויים גבוהים במיוחד. כל הפרטים - בכתבת הווידאו שלפניכם.

