לפנות בוקר: המשטרה הצבאית עצרה אברך מביתו בעיר באר שבע

המשטרה הצבאית עצרה לפנות בוקר (שני) אברך חרדי נגדו יצא צו מעצר בשל כך שלא התייצב בלשכת הגיוס לאחר שקיבל צווי גיוס לביתו.

כוח המשטרה הצבאית הגיע לבית האברך ולאחר שהוא זוהה, הוא נעצר באופן מיידי ונשלח לכלא הצבאי.

בני משפחתו של האברך פנו למערכת 'צבע שחור' של 'הפלג הירושלמי' לאחר ביצוע המעצר אך למפגינים לא הייתה דרך לסייע במניעת המעצר שכן האברך כבר נלקח מהבית.

עורך הדין שלמה חדד, מי שמייצג תלמידי ישיבות שנעצרו, נשלח בכדי לסייע לאברך העצור.

בהודעת ארגון 'נותנים גב' נכתב בין היתר: "המשטרה הצבאית עצרה אברך כולל ב"עוון" לימוד תורה, בביתו בעיר באר שבע. המשפחה פנתה למערכת צבע שחור לאחר ביצוע המעצר

"עוה"ד שלמה חדד מטעם הארגון מטפל במקרה. כמו כן, המשפחה מקבלת מענה ותמיכה מטעם הארגון".