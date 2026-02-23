כיכר השבת
"בעוון לימוד תורה"

לפנות בוקר: המשטרה הצבאית עצרה אברך מביתו בעיר באר שבע

שוטרי המשטרה הצבאית הגיעו לפנות בוקר לביתו של אברך בעיר באר שבע ועצרו אותו לאחר שלא נענה לצווי הגיוס ולא התייצב בלשכת הגיוס (חרדים)

2תגובות
משטרה צבאית (צילום: דו"צ)

המשטרה הצבאית עצרה לפנות בוקר (שני) אברך חרדי נגדו יצא צו מעצר בשל כך שלא התייצב בלשכת הגיוס לאחר שקיבל צווי גיוס לביתו.

כוח המשטרה הצבאית הגיע לבית האברך ולאחר שהוא זוהה, הוא נעצר באופן מיידי ונשלח לכלא הצבאי.

בני משפחתו של האברך פנו למערכת 'צבע שחור' של 'הפלג הירושלמי' לאחר ביצוע המעצר אך למפגינים לא הייתה דרך לסייע במניעת המעצר שכן האברך כבר נלקח מהבית.

עורך הדין שלמה חדד, מי שמייצג שנעצרו, נשלח בכדי לסייע לאברך העצור.

בהודעת ארגון 'נותנים גב' נכתב בין היתר: "המשטרה הצבאית עצרה אברך כולל ב"עוון" לימוד תורה, בביתו בעיר באר שבע. המשפחה פנתה למערכת צבע שחור לאחר ביצוע המעצר

"עוה"ד שלמה חדד מטעם הארגון מטפל במקרה. כמו כן, המשפחה מקבלת מענה ותמיכה מטעם הארגון".

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (90%)

לא (10%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
ממשלת ימין מלא מלא...פח זבל
לא לשכוח
1
עבריין חייב להיענש גם אם הוא חרדי.
חיים

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר